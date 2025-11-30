میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت طلا امروز یکشنبه ۹ آذر

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۱ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان رسید.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۱ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان رسید.

به گزارش تابناک، همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۵ میلیون و ۹۰۲ هزار تومان است.

قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۵۱ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان اعلام شده است.قیمت اونس جهانی طلا نیز به ۴ هزار و ۲۱۶ دلار رسیده است.

در جدول زیر آخرین قیمت انواع طلا در بازار امروز یکشنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.

قیمت طلا امروز  ۹ آذرماه ۱۴۰۴ در بازار

نوع طلا

قیمت

طلای ۱۸ عیار

۱۱ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان

طلای ۲۴ عیار

 ۱۵ میلیون  و ۹۰۲ تومان

طلای دست دوم

۱۱ میلیون و ۶۷۶ هزار  تومان

مثقال طلا

۵۱ میلیون  و ۶۷۰ هزار تومان 

اونس جهانی طلا

۴ هزار و ۲۱۶ دلار
