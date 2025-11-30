هدیه سایبری «حنظله» به دانشمند اسرائیلی

گروه هکری حنظله مشخصات یکی از دانشمندان صنعت هسته‌ای رژیم صهیونیستی را از طریق نفوذ به سیستم مرکز تحقیقات هسته‌ای سورک رژیم بدست آورده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گروه هکری حنظله در پیامی تهدیدآمیز خطاب به «دکتر آیزاک گرتز»، معمار ارشد هسته‌ای رژیم صهیونیستی، اعلام کرده است که به تمامی اطلاعات شخصی، سوابق تحصیلی و موقعیت مکان او (منزل و محل کار در تأسیسات سورک و ساراف) دسترسی کامل پیدا کرده است.

این گروه با اشاره به نفوذ فیزیکی و سایبری به حریم خصوصی او و به چالش کشیدن سیستم‌های امنیتی تأسیسات هسته‌ای، هشدار داده که امنیت او از بین رفته و این تنها آغاز ماجراست.

حنظله اطلاعاتی که با نفوذ در مرکز تحقیقات هسته‌ای سورک به دست آورده و درباره این تروریست صهیونیست هست را منتشر کرده است.

این گروه خطاب به گرتز نوشت: «دیروز، دسته گل ما را دریافت کردی. در نگاه اول، یک شیء بی‌خطر بود اما سنگینی‌اش را حس کردی، مگر نه؟ حضور پشت آن را احساس کردی، دست‌هایی که آن را حمل می‌کردند، صدای پایی که درست قبل از باز کردن در محو شد.