به گزارش تابناک، «مجتبی امانی»، سفیر ایران در بیروت روز شنبه در گفتگو با شبکه خبر گفت: «شیوه ترور شهید طباطبائی به تغییر نگاه راهبردی حزبالله منجر خواهد شد.»
سفیر ایران در لبنان افزود: «اسرائیل با عملیات ترور شهید طباطبائی، از سقفی که پیشتر به آن پایبند بود عبور کرده است.»
وی با اشاره به اینکه شیخ «نعیم قاسم»، دبیرکل حزب الله لبنان تأکید کرده که پاسخ به ترور شعید طباطبائی بدون تردید در راه است، گفت: «شهید طباطبائی از فرماندهان برجسته حزبالله بود.»
سفیر ایران در لبنان در پایان گفت: «در رویکرد حزبالله در مرحله پیشِ رو یک تحول راهبردی وجود دارد.»