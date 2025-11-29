پرواز سوخو ۵۷ در همسایگی ایران

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، این جنگنده در آخرین حضور بینالمللی خود در نمایشگاه هوایی دبی (۱۷ تا ۲۱ نوامبر)، نشان داد که میتواند با وجود بارگیری سنگین تسلیحات، همچنان «رقص مرگ» را در آسمان به اجرا درآورد و چابکی پروازی خود را در بالاترین حد حفظ کند.
حفظ مانورپذیری در اوج سنگینی
سرگئی بوگدان، خلبان ارشد دفتر طراحی سوخو، در حاشیه این نمایشگاه به نکتهای حیاتی اشاره کرد:«همه متخصصان میدانند که تجهیز یک جنگنده به موشکهای هوا به سطح، به شدت نیروی جی (G-forces)، زاویه حمله و بهطور کلی چابکی آن را محدود میکند. اما ما ثابت کردیم که سوخو-۵۷ (مدل صادراتی Su-57E) حتی با حمل موشکهای سنگین ضد رادار Kh-58UShKE در محفظههای داخلیاش، میتواند مانورهای رزمی فوقالعاده پیچیده و حساس را با موفقیت انجام دهد.»
بوگدان تأکید کرد که آنها تمام مانورهای آکروباتیک قبلی از جمله «حالتهای بحرانی» و «چرخشهای با زاویه حمله بسیار بالا» را، این بار در حالی که جنگنده کاملاً مسلح بود، اجرا کردند. این ویژگی، سوخو-۵۷ را از بسیاری از هواپیماهای رقیب متمایز میکند.
موتورهای موقت، قدرت خیرهکننده!
نکته قابل توجهتر این است که این نمایش قدرت با مدلهای پیش تولید سوخو-۵۷ و با موتورهای نسل میانی AL-41F-1 انجام شد. این در حالی است که قرار است در دو تا سه سال آینده، موتورهای جدید و بهمراتب قویتر AL-51F روی این جنگندهها نصب شوند.
گزارشها حاکی از آن است که با نصب موتورهای جدید، سوخو-۵۷ به توانایی «سوپرکروز» (پرواز با سرعت بیش از دو برابر سرعت صوت بدون استفاده از پسسوز) دست خواهد یافت که عملکرد پروازی آن را به سطحی بالاتر خواهد برد.
حضور سوخو-۵۷ در دبی، پس از استفاده گسترده از این جنگنده برای حملات دقیق و عملیات «سرکوب پدافند هوایی دشمن» در جبهه اوکراین صورت میگیرد. برآوردها نشان میدهد که موشکهای ضد رادار Kh-58UShK احتمالاً در این عملیاتها نقش کلیدی داشتهاند.
منبع: militarywatchmagazine