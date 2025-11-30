مدیرعامل پرحاشیه استعفا کرد/ سؤال بزرگ درباره استعلام برزگر/ مدیر حراست صندوق بازنشستگی باید پاسخ دهد

پیرو انتصاب جنجالی بهمن برزگر، در یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت رفاه، حالا این فرد از سمت خود کنارهگیری کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در روزهای اخیر «بهمن برزگر» از چهرههای پرحاشیه فضای مجازی، با موافقت و چراغ سبز میدری، وزیر رفاه، به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا از شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شده بود. این در حالی است که حکم او حدود ده روز پیش صادر شده و بیهیاهو در حال اجرا بوده است.
در همین رابطه، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با تابناک خواستار شفافسازی وزیر رفاه درباره چنین انتصاب بحثبرانگیزی شده و تأکید کرده بود: «بهنظر من آقای وزیر، مجموعه وزارتخانه را به کلونی و گعده حمایت از ضدانقلاب تبدیل کرده است. فرد منصوبشده در آتیه صبا، در اغتشاشات ۱۴۰۱ فاز پسر شجاع برداشته بود؛ انگار توهم سقوط جمهوری اسلامی را در سر داشت و با هشتگهای بیعرضگی نهادینهشده و زنستیزی نهادینهشده عملاً خوراک رسانههای معاند را تأمین میکرد.»
با گذشت ۴۸ ساعت از انتشار انتقادات تابناک و پرسشهای خضریان درباره سازوکار چنین انتخابی، خبرنگار تابناک پیگیر آخرین وضعیت این انتصاب پرحاشیه در صندوق بازنشستگی شد.
در گفتوگوی تابناک با علی خضریان نماینده مجلس، وی خبر داد که در پی تماس تلفنی با «ازوجی» سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، مطلع شده است که بهمن برزگر روز شنبه بهدلیل همین انتقادات و سابقهاش از این سمت استعفا داده است.
اما اصل ماجرا تازه در همین پیگیری مشخص میشود. خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس توضیح داد که از سرپرست صندوق پرسیده است چرا فردی با چنین سوابق جنجالی برای مدیرعاملی آتیه صبا انتخاب و تأیید شده است؟ پاسخ ازوجی، پرده جدیدی از ابهامات را گشود: «برای استعلام وضعیت برزگر، طی یک تماس تلفنی با فردی به نام صابری ـ مدیر حراست صندوق بازنشستگی کشوری ـ وضعیتش را پرسیدم و او هم تلفنی گفت مشکلی ندارد.»
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از عملکرد مدیر حراست صندوق بازنشستگی این پرسش جدی را مطرح کرد:
«آیا این مدیر حراست بدون استعلام رسمی از وزارت، تأیید داده است؟ اگر چنین باشد، خطای بزرگی کرده است. و اگر مدعی است که از وزارت تلفنی استعلام گرفته، باز هم محل سؤال است؛ چون فرآیند استعلام وزارت امری اداری، زمانبر و دارای مراحل مشخص است، نه کاری که ظرف چند دقیقه تلفنی انجام شود. چگونه مدیر حراست صندوق در عرض چند دقیقه خودش تأیید داده است؟»
خضریان تأکید کرد که این نوع تایید غیررسمی و شتابزده از سوی یک مدیر حراست سبب شده هزینه چنین انتصاب و برکناری، بر دوش کلیت صندوق، ارکان دولت و اعتماد بازنشستگان بیفتد؛ اعتمادی که هر بار با چنین تصمیماتی مخدوشتر میشود.