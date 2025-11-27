بهمن برزگر در حالی با موافقت میدری وزیر رفاه به مدیرعاملی یکی از مهمترین و استراتژیکترین شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شده که سابقه او در سالهای اخیر محل بحثهای جدی بوده است؛ بهویژه مواضعی که در جریان اغتشاشات ۱۴۰۱ در فضای مجازی منتشر کرد و بارها با هشتگها و گزارههایی تند علیه ساختار نظام مقدس جمهورس اسلامی ایران همراه بود و باعث تشویش در جامعه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا که اکنون به ریاست برزگر اداره میشود، یکی از بازوهای سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی و ناظر بر مجموعهای گسترده از بنگاههای نفتی، حملونقلی، پتروشیمی، گردشگری و مالی است؛ جایگاهی که اهمیت آن، این انتخاب جنجالی را در مرکز توجه قرار داده است.
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار تابناک با لحنی صریح و بیپرده نسبت به این انتصاب واکنش نشان داد و گفت: «بهنظرم آقای وزیر، مجموعه وزارتخانه را به کلونی و گعده حمایت از ضدانقلاب تبدیل کرده است. وقتی فردی با چنین سابقه مواضع ضد نظام در رأس یک مجموعه استراتژیکِ وزارت رفاه قرار میگیرد، پیام آن برای ساختار مدیریت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار روشن است و تبعات جدی برای صندوق دارد. در مجلس قبل از آتیه صبا تحقیق و تفحص شد و نزدیک به ۷۰۰ پرونده احصا گردید و در دستور کار صحن نیز قرار گرفت. وزارتخانه توجهی به گزارش نظارتی نداشته و وضعیت درحال بازگشت به قبل است.»
خضریان با اشاره به سوابق جنجالی برزگر در فضای مجازی ادامه داد: «این فرد در اغتشاشات ۱۴۰۱ فاز پسر شجاع برداشته بود، به نظر می رسد توهم سقوط جمهوری اسلامی را در سر داشت و با هشتگهای بیعرضگی نهادینهشده و زنستیزی نهادینهشده عملاً خوراک رسانههای معاند را تأمین میکرد.
حالا دقیقاً چه اتفاقی افتاده که چنین فردی باید توسط وزیر رفاه تأیید شود و به مهمترین بازوی سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی گماشته شود؟»
نماینده تهران در ادامه تأکید کرد: «این فرد حتی از مرگ پیروز، یوزپلنگ ایرانی، برای طعنهزدن به حاکمیت نظام استفاده میکرد. کسی که در کوچکترین و بزرگترین موضوعات، مسئله را به حمله به نظام میکشاند، امروز در سایه غفلت چه کسانی چنین سمتی گرفته؟ دستگاههای نظارتی دقیقاً کجا هستند؟ چه مستنداتی ارائه شده که یک فرد با چنین کارنامه و چنین رفتار رسانهای به سکان یک مجموعه حساسِ اقتصادی برسد؟»
خضریان در بخش دیگری از گفتوگو با لحن شدیدتری خطاب به شخص وزیر رفاه میگوید: «آقای میدری باید توضیح دهد و بگوید بر اساس کدام صلاحیتها، کدام سوابق حرفهای و کدام ارزیابی امنیتی چنین حکمی صادر شده است. اینجا دیگر بحث یک خطای ساده نیست. این انتصاب نشان میدهد که وزیر رفاه مسیر و رویکردی را دنبال میکند که نتیجهاش بیثباتی مدیریتی در حساسترین زیرمجموعههاست.»
عضو کمیسیون اصل نود مجلس درباره تبعات این انتخاب هشدار جدی داد و گفت: «معتقدم با این کاری که اتفاق افتاده، استیضاح آقای میدری با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد. این سطح از بیتوجهی به حساسیتهای صندوق و سازمان تأمین اجتماعی قابل اغماض نیست. اگر وزیر بر این مسیر اصرار داشته باشد، ادامه کار برای او امکانپذیر نخواهد بود. مجلس نمیتواند بگذارد چنین روندی ادامه پیدا کند.»
نماینده تهران در ادامه گفت: به نظرم آدم ضدانقلاب را نیاوردهاند که کار اقتصادی برایشان انجام دهد. این فرد را آوردهاند که بگویند محصول کارشان است. کسی که نظام را به بیعرضگی متهم میکرد، امروز خودش مصداق بیعرضگی و ناکارآمدی است که توسط وزیر رفاه تأیید و منصوب شده است. بهصراحت میگویم: آقای میدری به اصل خودش برگشته. این انتصاب نشان میدهد که بعد از مدتها به تنظیمات کارخانه خود برگشته است.»
وی سپس به جلسه مهرماه نمایندگان با وزیر رفاه اشاره میکند و میگوید: «در آن جلسه فهرست طولانی از انتصابهای سفارشی، رفاقتی، خانوادگی و کاملاً بیارتباط با نیازهای تخصصی وزارتخانه به آقای میدری ارائه شد. او در برابر بسیاری از این موارد اعلام بیخبری کرد! در کدام سیستم مدیریتی جهان وزیر از انتصابات کلیدی زیرمجموعه خود بیخبر است؟ این نشاندهنده عمق بحران مدیریتی است.»
خضریان همچنین به وضعیت ناپایدار صندوق بازنشستگی کشوری اشاره میکند: «طی یک سال چهار مدیرعامل و سرپرست در این صندوق عوض شدهاند. این یعنی بیثباتی مطلق. این یعنی تضعیف دارایی بازنشستگان. چنین خسارتی را چه کسی پاسخ میدهد؟ اکنون هم با انتصاب برزگر دقیقاً همان مسیر دنبال شده است؛ مسیری که هیچ نسبتی با شایستهسالاری ندارد.»
نماینده تهران خطاب به وزیر گفت: «این وزارتخانه جای آزمونوخطاء نیست. صندوق بازنشستگی میدان تجربههای سیاسی نیست. این حجم از بیتوجهی به پیامدهای انتصابها، زنگ خطر بزرگی است که باید جدی گرفته شود. وزیر رفاه باید بداند که اینبار موضوع بسیار فراتر از یک انتصاب ساده است و مجلس این پرونده را رها نخواهد کرد.»
وی همچنین خاطر نشان کرد: «آقای وزیر اگر کار دست خودش بود به نظرم وضعیت بهتر بود. آن حلقه داخل وزارتخانه برای ایشان پخت و پز می کنند و ایشان تا وقتی از آن حلقه حرف شنوی دارد، وضعیتش هر روز بدتر می شود.»