به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، فروردین امسال قتل هولناک پسر جوانی در روستای قازانلو شاهیندژ در استان آذربایجان غربی به پلیس گزارش شد. میلاد ۳۱ ساله ۳ روز قبل از مراسم عروسی در اتاقش با ضربههای چاقو به قتل رسیده بود. اهالی مخالفت مادر و خواهر میلاد با ازدواجش را علت قتل او اعلام میکردند.
چند روز مانده به زمان برگزاری مراسم، در حالی که همه تلاش میکردند برنامه جشن درست پیش برود، مادر و خواهر تازهداماد نقشه قتل او را کشیدند. شب حادثه در حالی که میلاد در اتاقش خواب بود، خواهرش با قمه به او حمله کرده و ضربات متعددی بر سرش وارد کرد. شدت ضربات به حدی بود که میلاد توان هیچ مقاومتی نداشت و قدرت انجام هرگونه دفاعی از او گرفته شده بود. ساعت ۹ صبح روز بعد وقتی پدر میلاد سراغ پسرش رفت تا او را از خواب بیدار کند، با جسدش روبهرو شد.
به این ترتیب خواهر و مادر میلاد دستگیر شده و خواهرش اعتراف کرد که ضربههای مرگبار را به بدن برادرش زده است. پرونده، پس از بازسازی صحنه قتل و تکمیل تحقیقات، با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی ارسال شد. بر اساس کیفرخواست، خواهر میلاد به مباشرت در قتل و مادرش به معاونت در این قتل متهم شدهاند. در جلسه دادگاه، پدر مقتول برای دخترش قصاص و برای همسرش اشد مجازات درخواست کرد.
سپس دو متهم در جایگاه ایستادند و به دفاع از خود پرداختند. خواهر مقتول در این جلسه قتل را قبول کرد و گفت: بهخاطر اختلافات خانوادگی با برادرم این قتل را مرتکب شدم. پیشتر هم درگیر شده بودیم و این اختلافات انباشته شده بود تا وقتی ماجرای ازدواجش پیش آمد و تصمیم گرفتم نقشه را اجرا کنم.
مادر میلاد هم در این جلسه منکر اتهامش شد و گفت: در ماجرای قتل پسرم نقشی نداشتم و بیگناه هستم.
پس از دفاعیات متهمان و وکلای آنها، قضات برای تصمیمگیری وارد شور شدند. قضات دادگاه خواهر میلاد را به اتهام مباشرت در قتل به قصاص و مادرش را به اتهام معاونت در قتل به ۱۵ سال زندان محکوم کردند.