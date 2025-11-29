دختری که متهم است با همدستی مادر خود طی جنایتی هولناک برادرش را ۳ روز مانده به مراسم عروسیش به قتل رسانده، به قصاص محکوم شد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، فروردین امسال قتل هولناک پسر جوانی در روستای قازانلو شاهین‌دژ در استان آذربایجان‌ غربی به پلیس گزارش شد. میلاد ۳۱ ساله ۳ روز قبل از مراسم عروسی‌ در اتاقش با ضربه‌های چاقو به قتل رسیده بود. اهالی مخالفت مادر و خواهر میلاد با ازدواجش را علت قتل او اعلام می‌کردند.

چند روز مانده به زمان برگزاری مراسم، در حالی که همه تلاش می‌کردند برنامه جشن درست پیش برود، مادر و خواهر تازه‌داماد نقشه قتل او را ‌کشیدند. شب حادثه در حالی که میلاد در اتاقش خواب بود، خواهرش با قمه به او حمله کرده و ضربات متعددی بر سرش وارد کرد. شدت ضربات به‌ حدی بود که میلاد توان هیچ مقاومتی نداشت و قدرت انجام هرگونه دفاعی از او گرفته شده بود. ساعت ۹ صبح روز بعد وقتی پدر میلاد ‌سراغ پسرش رفت تا او را از خواب بیدار کند، با جسدش روبه‌رو شد.

به‌ این‌ ترتیب خواهر و مادر میلاد دستگیر شده و خواهرش اعتراف کرد که ضربه‌های مرگبار را به بدن برادرش زده است. پرونده، پس از بازسازی صحنه قتل و تکمیل تحقیقات، با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان آذربایجان‌ غربی ارسال شد. بر اساس کیفرخواست، خواهر میلاد به مباشرت در قتل و مادرش به معاونت در این قتل متهم شده‌اند. در جلسه دادگاه، پدر مقتول برای دخترش قصاص و برای همسرش اشد مجازات درخواست کرد.

سپس دو متهم در جایگاه ایستادند و به دفاع از خود پرداختند. خواهر مقتول در این جلسه قتل را قبول کرد و گفت: به‌خاطر اختلافات خانوادگی با برادرم این قتل را مرتکب شدم. پیش‌تر هم درگیر شده بودیم و این اختلافات انباشته شده بود تا وقتی ماجرای ازدواجش پیش آمد و تصمیم گرفتم نقشه را اجرا کنم.

مادر میلاد هم در این جلسه منکر اتهامش شد و گفت‌: در ماجرای قتل پسرم نقشی نداشتم و بی‌گناه هستم.

پس از دفاعیات متهمان و وکلای آنها، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند. قضات دادگاه خواهر میلاد را به اتهام مباشرت در قتل به قصاص و مادرش را به اتهام معاونت در قتل به ۱۵ سال زندان محکوم کردند.