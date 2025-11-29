میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قتل هولناک تازه‌داماد به دست خواهر و مادرش

دختری که متهم است با همدستی مادر خود طی جنایتی هولناک برادرش را ۳ روز مانده به مراسم عروسیش به قتل رسانده، به قصاص محکوم شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۰۰۳
| |
1133 بازدید
قتل هولناک تازه‌داماد به دست خواهر و مادرش

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، فروردین امسال قتل هولناک پسر جوانی در روستای قازانلو شاهین‌دژ در استان آذربایجان‌ غربی به پلیس گزارش شد. میلاد ۳۱ ساله ۳ روز قبل از مراسم عروسی‌ در اتاقش با ضربه‌های چاقو به قتل رسیده بود. اهالی مخالفت مادر و خواهر میلاد با ازدواجش را علت قتل او اعلام می‌کردند.

چند روز مانده به زمان برگزاری مراسم، در حالی که همه تلاش می‌کردند برنامه جشن درست پیش برود، مادر و خواهر تازه‌داماد نقشه قتل او را ‌کشیدند. شب حادثه در حالی که میلاد در اتاقش خواب بود، خواهرش با قمه به او حمله کرده و ضربات متعددی بر سرش وارد کرد. شدت ضربات به‌ حدی بود که میلاد توان هیچ مقاومتی نداشت و قدرت انجام هرگونه دفاعی از او گرفته شده بود. ساعت ۹ صبح روز بعد وقتی پدر میلاد ‌سراغ پسرش رفت تا او را از خواب بیدار کند، با جسدش روبه‌رو شد.

به‌ این‌ ترتیب خواهر و مادر میلاد دستگیر شده و خواهرش اعتراف کرد که ضربه‌های مرگبار را به بدن برادرش زده است. پرونده، پس از بازسازی صحنه قتل و تکمیل تحقیقات، با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان آذربایجان‌ غربی ارسال شد. بر اساس کیفرخواست، خواهر میلاد به مباشرت در قتل و مادرش به معاونت در این قتل متهم شده‌اند. در جلسه دادگاه، پدر مقتول برای دخترش قصاص و برای همسرش اشد مجازات درخواست کرد.

سپس دو متهم در جایگاه ایستادند و به دفاع از خود پرداختند. خواهر مقتول در این جلسه قتل را قبول کرد و گفت: به‌خاطر اختلافات خانوادگی با برادرم این قتل را مرتکب شدم. پیش‌تر هم درگیر شده بودیم و این اختلافات انباشته شده بود تا وقتی ماجرای ازدواجش پیش آمد و تصمیم گرفتم نقشه را اجرا کنم.

مادر میلاد هم در این جلسه منکر اتهامش شد و گفت‌: در ماجرای قتل پسرم نقشی نداشتم و بی‌گناه هستم.

پس از دفاعیات متهمان و وکلای آنها، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند. قضات دادگاه خواهر میلاد را به اتهام مباشرت در قتل به قصاص و مادرش را به اتهام معاونت در قتل به ۱۵ سال زندان محکوم کردند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل جنایت قتل خانوادگی پسر جوان خواهر قاتل قتل با چاقو قتل برادر
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صدور حکم قاتل جوانی که در شهرک غرب ربوده شد
پایان خون‌‌‌بار بر سر سوء‌تفاهم عاشقانه
قتل دو رفیق در جشن آزادی
جنایت خانوادگی در مراسم خواستگاری
ماجرای قتل یک وکیل مقابل دادگستری چه بود؟
جاکفشی؛ عامل قتل نوعروس فرهاد!
قتل با سفارش شوهر؛ ۵۰ میلیون برای مرگ زن تهرانی!
قتل برادر به خاطر موتورسیکلت
برادرکشی به خاطر حمایت از پدر
قتل مادر مقابل چشمان فرزندش
برادرکشی بی رحمانه / جابجایی جسد با کوله‌پشتی
اعتراف هولناک آدمکش‌های ۱۲ هزار دلاری
قتل هولناک زن تهرانی در طبقه ۱۲ یک برج
مرد ۵۰ ساله پدر ۷۰ ساله اش را کشت
رد ادعای عامل جنایت خانوادگی در نعمت آباد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۱ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۰۷ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۷۹ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۵۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۵۷ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
مشکلات معیشتی را نباید پای اسنپ بک و تحریم ها بگذاریم/مثل دهه 60 به مردم کالابرگ بدهند/جامعه نباید دچار چند صدایی شود  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005dNL
tabnak.ir/005dNL