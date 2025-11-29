میلی صفحه خبر لوگو بالا
عقبگرد ۲ هزار دلاری بیت کوین در معاملات امروز 

در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی در حالی که بیت کوین دیروز بالای ۹۲ هزار دلار معامله می‌شد، امروز کاهش قیمت داشت و وارد کانال ۹۰ هزار دلاری شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۹۰
| |
245 بازدید
عقبگرد ۲ هزار دلاری بیت کوین در معاملات امروز 

به گزارش تابناک به نقل از مهر از کوین مارکت کپ، امروز بازار جهانی ارزهای مجازی سبز و قرمز بود به گونه‌ای که تعدادی از ارزهای مطرح کاهش قیمت و برخی از آنها هم افزایش قیمت را تجربه کردند.

در حالی که روز گذشته بیت کوین بالای ۹۲ هزار دلار معامله می‌شد، امروز با حدود ۰.۷ درصد افت با قیمت ۹۰ هزار و ۷۹۴ دلار در حال معامله است.

برخلاف بیت کوین اما اتریوم به عنوان دومین ارز مهم بازار ۰.۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و به ۳ هزار و ۳۵ دلار در هر واحد رسید.

بیشترین افت قیمت در معاملات امروز مربوط به سولانا و کاردانو بود به گونه‌ای که این دو ارز مجازی ۱.۸ منفی شدند و به ترتیب ۱۳۷ دلار و ۰.۴۱ دلار در حال معامله هستند.

دوج کوین هم ۰.۴۶ درصد منفی شد و به قیمت ۰.۱۴۹۹ دلار در هر واحد رسید.

ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی هم در معاملات امروز با توجه به عقبگرد بیت کوین ۰.۴۵ درصد کاهش یافت و به ۳.۱ تریلیون دلار رسید.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۰ میلیارد دلار در بازار ارزهای مجازی پول جابجا شده که ۱۲ درصد نسبت به دیروز بیشتر بوده است؛ از این میزان ۵۸ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۱ درصد مربوط به معاملات اتریوم بوده است.

 

رمزارزها ارز دیجیتال بیت کوین قیمت بیت کوین ارزهای مجازی
