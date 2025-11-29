میلی صفحه خبر لوگو بالا
تاکید پزشکیان بر تغییر جدی سوخت خودروها

رئیس‌جمهور توصیه اکید رهبر معظم انقلاب اسلامی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و نیرو را پشتوانه‌ای ارزشمند برای تلاش‌های دولت و دستگاه‌های دیگر در مسیر مدیریت بهینه مصرف عنوان و بر تلاش برای تغییر جدی سوخت خودروهای عمومی و خصوصی تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۸۸
| |
421 بازدید
تاکید پزشکیان بر تغییر جدی سوخت خودروها

به گزارش تایناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، نشست کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی، پیش از ظهر امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما و تعدادی از مدیران و معاونین دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این جلسه وزیر کشور، گزارشی از عملکرد این کارگروه که پیرو مصوبه ۳۰ فروردین امسال هیئت دولت تشکیل شده است، ارائه کرد. بر اساس این گزارش بهبود چشمگیر سطح ذخایر منابع گاز و گازوئیل نیروگاه‌ها برای ایام سرد سال و نیز کاهش مصرف انرژی و نیرو در بخش‌های مختلف از جمله دستاوردهای فعالیت این کارگروه است.

رئیس جمهور نیز در این جلسه، توصیه اکید رهبر معظم انقلاب اسلامی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و نیرو را پشتوانه‌ای ارزشمند برای تلاش‌های دولت و دستگاه‌های دیگر در مسیر مدیریت بهینه مصرف عنوان کرد و اظهار داشت: باید به جای راهکارهای تکراری هر ساله که باعث آسیب به بخش‌های مختلف،‌ به ویژه تولید می‌شود، مصرف را با راهکارهای خلاقانه و نوین مدیریت کرد.

پزشکیان با برشمردن برخی مصادیق این راهکارها،‌ با اشاره به وزن سوخت مصرفی خودروها در ایجاد آلودگی هوا در گزارش‌های مراجع مختلف، بر اهمیت تغییر جدی سوخت خودروهای درون شهری اعم از عمومی و خصوصی تاکید کرد و افزود: در این زمینه راهکارهایی وجود دارد که به زودی ارائه خواهند شد.

رئیس جمهور از بخش‌های مرتبط کارگروه، به خصوص وزیر صمت خواست که علاوه بر مراقبت برای به حداقل رسیدن قطع گاز و برق واحدهای تولیدی و صنعتی، این روند بر اساس اهمیت کالاهای تولید، صرفه اقتصادی و موارد مشابه، هوشمند و مدیریت شده اعمال شود و در ضمن با تشکل‌های مرتبط و نیز مدیران واحدها برای اعمال مدیریت صحیح و سخت‌گیرانه‌تر مصرف مذاکره صورت گیرد.

پزشکیان با بیان اینکه به طور جدی واحدهای تولیدی و صنعتی را به ارتقای بهره‌وری تشویق کنید، تصریح کرد: با محوریت سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مصرف را در بخش‌های مختلف تولیدی اعم از صنعتی‌، کشاورزی، خدمات و غیره برای مدیریت بهینه مصرف و ارتقای بهره‌وری تلاش کنید.

رئیس جمهور همچنین بر ایجاد تسهیلات و مشوق‌های موثر برای نصب پنل‌های خورشیدی از سوی مردم نیز تاکید کرد و گفت: با ساخت برنامه‌های موثر تبلیغی،‌ تاثیرات افزایش واحدهای تولید برق خورشیدی را بر سلامت محیط زیست، تولید برق پایدار و دیگر فواید برای مردم تشریح کنید و هم مردم را ترغیب به نصب پنل‌های مخصوص منازل مسکونی کنید. همچنین دستاوردهای کلی حاصل شده از تغییر مسیر در حال ایجاد در تامین برق کشور را از نیروگاه‌های گرمایشی و آبی به نیروگاه‌های خورشیدی با زبان خود مردم، تشریح کنید.

در این جلسه در راستای مدیریت بهینه مصرف، ۱۵ تصمیم به تصویب رسید.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور خودروها سوخت خودروها بنزین کاهش مصرف سوخت پاک خودروهای برقی
