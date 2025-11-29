\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0639\u0644\u06cc \u0645\u0637\u0647\u0631\u06cc\u060c \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u062f\u0631 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0628\u0647 \u0627\u0641\u0634\u0627\u06af\u0631\u06cc \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc\u200c\u0641\u0631\u062f \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0627\u06cc\u062f \u062f\u06cc\u062f \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631 \u0628\u0627\u062e\u062a \u0627\u0632 \u06a9\u062c\u0627 \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u063a\u0631\u0648\u0631 \u0645\u0644\u06cc \u06f8\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0641\u0631 \u0631\u0627 \u0632\u06cc\u0631 \u067e\u0627 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0639\u0627\u0645\u0644\u0627\u0646 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0645\u062d\u0627\u06a9\u0645\u0647 \u0648 \u0645\u062c\u0627\u0632\u0627\u062a \u0634\u0648\u0646\u062f.\n