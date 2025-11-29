عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، دریافت گزارشی مبنی بر سرقت از یک واحد مسکونی در محدوده شهرک ولیعصر (عج)، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
بر اساس پرونده ارسالی، صاحبخانه هنگام بازگشت از محل کار متوجه شده بود که سارق یا سارقان بدون تخریب درِ ورودی وارد واحد شده و در اتاق خواب، مقادیر قابلتوجهی طلا و جواهرات، تعدادی سکه و ارز خارجی به ارزش تقریبی سه میلیارد تومان را به سرقت بردهاند.
کارآگاهان با حضور در محل و بررسی اولیه دریافتند که منزل فاقد دوربین مداربسته است و با توجه به عدم وجود آثار تخریب، ورود به واحد احتمالاً با استفاده از کلید یا ابزار مشابه صورت گرفته است.
در ادامه تحقیقات، شاکی اعلام کرد که همسرش پس از وقوع سرقت تلفن همراه خود را خاموش کرده و تاکنون به منزل بازنگشته است. بررسیهای فنی، مخابراتی و میدانی روی خطوط ارتباطی وی نشان داد که فرد مذکور طی مدت اخیر بیشترین تماس و ارتباط را با مردی داشته که دارای سوابق متعدد در حوزه اغفال و فریب زنان بوده و پیشتر نیز اموال و اسناد طعمههای خود را به همین شیوه ربوده است.
در بررسی تراکنشهای مالی، موردی مشکوک در یکی از پاساژهای شمالغرب تهران ثبت شده بود. با مکاتبه و دریافت تصاویر دوربینهای مداربسته از مدیریت پاساژ، مشخص شد همسر شاکی در فروشگاهی در طبقه همکف خرید کرده و سپس به سمت یک دستگاه خودرو سواری حرکت کرده و پس از سوار شدن، محل را ترک کرده است.
استعلام پلاک خودرو مذکور از سامانههای تخصصی پلیس نشان داد وسیله نقلیه موردنظر متعلق به همان فردی است که بررسیهای اولیه او را در معرض اتهام قرار داده بود. با هماهنگی مرجع قضایی و صدور دستور جلب، تیم عملیاتی به محل احتمالی حضور افراد مراجعه و هر دو نفر را دستگیر کرد.