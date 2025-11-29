میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سرقت میلیاردی زن هوس‌باز از همسرش

دو نفر از مظنونان سرقت سه میلیارد تومان طلا و ارز از یک واحد مسکونی در شهرک ولیعصر تهران با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس آگاهی بازداشت شدند.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۸۴
| |
3 بازدید
سرقت میلیاردی زن هوس‌باز از همسرش

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، دریافت گزارشی مبنی بر سرقت از یک واحد مسکونی در محدوده شهرک ولیعصر (عج)، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

بر اساس پرونده ارسالی، صاحبخانه هنگام بازگشت از محل کار متوجه شده بود که سارق یا سارقان بدون تخریب درِ ورودی وارد واحد شده و در اتاق خواب، مقادیر قابل‌توجهی طلا و جواهرات، تعدادی سکه و ارز خارجی به ارزش تقریبی سه میلیارد تومان را به سرقت برده‌اند.

کارآگاهان با حضور در محل و بررسی اولیه دریافتند که منزل فاقد دوربین مداربسته است و با توجه به عدم وجود آثار تخریب، ورود به واحد احتمالاً با استفاده از کلید یا ابزار مشابه صورت گرفته است.​

در ادامه تحقیقات، شاکی اعلام کرد که همسرش پس از وقوع سرقت تلفن همراه خود را خاموش کرده و تاکنون به منزل بازنگشته است. بررسی‌های فنی، مخابراتی و میدانی روی خطوط ارتباطی وی نشان داد که فرد مذکور طی مدت اخیر بیشترین تماس و ارتباط را با مردی داشته که دارای سوابق متعدد در حوزه اغفال و فریب زنان بوده و پیش‌تر نیز اموال و اسناد طعمه‌های خود را به همین شیوه ربوده است.

در بررسی تراکنش‌های مالی، موردی مشکوک در یکی از پاساژ‌های شمال‌غرب تهران ثبت شده بود. با مکاتبه و دریافت تصاویر دوربین‌های مداربسته از مدیریت پاساژ، مشخص شد همسر شاکی در فروشگاهی در طبقه همکف خرید کرده و سپس به سمت یک دستگاه خودرو سواری حرکت کرده و پس از سوار شدن، محل را ترک کرده است.

استعلام پلاک خودرو مذکور از سامانه‌های تخصصی پلیس نشان داد وسیله نقلیه موردنظر متعلق به همان فردی است که بررسی‌های اولیه او را در معرض اتهام قرار داده بود. با هماهنگی مرجع قضایی و صدور دستور جلب، تیم عملیاتی به محل احتمالی حضور افراد مراجعه و هر دو نفر را دستگیر کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زن خیانتکار سرقت سرقت از منزل سرقت طلا مرد فریبکار دستگیری
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زورگیری و سرقت به‌خاطر مخارج بالای دوست دختر!
انهدام باند سارقان مسلح منزل
سرقت مسلحانه از پیک داروخانه
سرقت با ترفند بیهوشی زنان در قرار اول
سرقت ۷ میلیارد تومانی خانم خدمتکار در تهران
سرقت جواهرات در جشن تولد / مهمان خائن به دام افتاد
سرقت ۳۰ میلیارد تومانی طلا توسط نوه‌ خانواده
سرقت ۶۳ میلیاردی طلاوجواهر در چهارمحال‌وبختیاری
سرقت ۵ میلیاردی از خانه زن ثروتمند
ثبت ۳ هزار و ۷۰۰ مورد سرقت در دو سال گذشته
سرقت ۱۵۰ میلیون تومان طلا از خانه یک پیرزن
سرقت خانوادگی برای نو کردن وسایل خانه!
گرفتار شدن زنان در دام طلايي مرد فريبكار
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۱ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۹۹ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۷۹ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۵۷ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۵۶ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005dN2
tabnak.ir/005dN2