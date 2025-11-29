به گزارش تابناک، سازمان همبستگیِ جهان اسلام، پلتفرم «مِنهاج» را راهاندازی کرده است که نخستین مرجعیت دیجیتال اسلامی یکپارچه تلقی میشود که این اقدام را جهشی فناورانه و کمنظیر میدانند که به سالها انتظار برای خدمت به امت اسلامی پایان خواهد داد.
این اپلیکیشن پشتوانهای شرعی و بینالمللی خواهد داشت که طی سالهای طولانی با مشارکت گروهی فقیهان و کارشناسان در ارتباط با برنامههای دینی طراحی و به سرانجام رسیده است. شيخ محمد بن عبدالکریم العیسی، دبیرکل سازمان همبستگی جهان اسلام و رئیس انجمن علمای مسلمان، در شهر مکه پلتفرم دیجیتال جدید این سازمان را با نام «مِنهاج» با حضور جمعی از علمای برجستهٔ جهان اسلام و نمایندگان مؤسسات و سازمانهای اسلامی و همچنین گروهی از کارشناسان و متخصصان، رونمایی کرد.
در مراسم رونمایی از این اپلیکیشن، مهمترین ویژگیهای پلتفرم و آنچه از تحول و پیشرفت در منظومه ارتباطات نهادی سازمان تشکیل میدهد، در چارچوب برنامههای راهبردی آن برای تقویت ارتباط با جوامع مسلمان در داخل و خارج جهان اسلام، تشریح شد.
این اپليكيشن از آن جهت نخستین در نوع خود محسوب میشود که دارای گستردهترین پشتوانهٔ شرعی در تاریخ اسلام است که علمای عضو در مجامع و هیئتها و شوراهای وابسته به «سازمان همبستگی جهان اسلام» در آن مشارکت دارند. درحالیکه خدمات مهم و جدیدی نیز به آن افزوده شده تا یک تحول فناورانه کامل با مرجعیت شرعی بینالمللی بیسابقه ایجاد کند. این پلتفرم خدمات دیجیتال تعاملی را به چندین زبان جهانی ارائه میکند.
در حال حاضر در این اپلیکشین امکاناتی همچون قرآن، اوقات شرعی، پرداخت زکات و... در دسترس است و مشخص نیست که این پلتفرم در آینده با چه نگاه و دیدگاهی پیش برود و چه مخاطبانی را جذب کند.