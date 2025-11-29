میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قدم سعودی‌ها با «منهاج» برای همبستگی مسلمانان

سازمان همبستگی جهان اسلام که مقر آن در عربستان سعودی است با شکل دادن یک پلتفرم دیجیتالی اقدامی را برای یکپارچه سازی مسلمانان انجام داده است.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۸۱
| |
442 بازدید

قدم سعودی‌ها با «منهاج» برای همبسنگی مسلمانان

به گزارش تابناک، سازمان همبستگیِ جهان اسلام، پلتفرم «مِنهاج» را راه‌اندازی کرده است که نخستین مرجعیت دیجیتال اسلامی یکپارچه تلقی می‌شود که این اقدام را جهشی فناورانه و کم‌نظیر می‌دانند که به سال‌ها انتظار برای خدمت به امت اسلامی پایان خواهد داد.

این اپلیکیشن پشتوانه‌ای شرعی و بین‌المللی خواهد داشت که طی سال‌های طولانی با مشارکت گروهی فقیهان و کارشناسان در ارتباط با برنامه‌های دینی طراحی و به سرانجام رسیده است. شيخ محمد بن عبدالکریم العیسی، دبیرکل سازمان همبستگی جهان اسلام و رئیس انجمن علمای مسلمان، در شهر مکه پلتفرم دیجیتال جدید این سازمان را با نام «مِنهاج» با حضور جمعی از علمای برجستهٔ جهان اسلام و نمایندگان مؤسسات و سازمان‌های اسلامی و همچنین گروهی از کارشناسان و متخصصان، رونمایی کرد.

در مراسم رونمایی از این اپلیکیشن، مهم‌ترین ویژگی‌های پلتفرم و آنچه از تحول و پیشرفت در منظومه ارتباطات نهادی سازمان تشکیل می‌دهد، در چارچوب برنامه‌های راهبردی آن برای تقویت ارتباط با جوامع مسلمان در داخل و خارج جهان اسلام، تشریح شد.

قدم سعودی‌ها با «منهاج» برای همبسنگی مسلمانان

این اپليكيشن از آن جهت نخستین در نوع خود محسوب می‌شود که دارای گسترده‌ترین پشتوانهٔ شرعی در تاریخ اسلام است که علمای عضو در مجامع و هیئت‌ها و شوراهای وابسته به «سازمان همبستگی جهان اسلام» در آن مشارکت دارند. درحالی‌که خدمات مهم و جدیدی نیز به آن افزوده شده تا یک تحول فناورانه کامل با مرجعیت شرعی بین‌المللی بی‌سابقه ایجاد کند. این پلتفرم خدمات دیجیتال تعاملی را به چندین زبان جهانی ارائه می‌کند.

در حال حاضر در این اپلیکشین امکاناتی همچون قرآن، اوقات شرعی، پرداخت زکات و... در دسترس است و مشخص نیست که این پلتفرم در آینده با چه نگاه و دیدگاهی پیش برود و چه مخاطبانی را جذب کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
منهاج عربستان سعودی همبستگی کشورهای اسلامی
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۱ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۹۹ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۷۹ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۵۷ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۵۶ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005dMz
tabnak.ir/005dMz