میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وقتی روغن‌های گیاهی مضر می شوند!

مطالعات سال‌های اخیر نشان داده‌اند که همه روغن‌های گیاهی اثر یکسانی بر سلامت ندارند.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۷۲
| |
179 بازدید

وقتی روغن‌های گیاهی مضر می شوند!

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد نوع روغن و شیوه استفاده از آن، بیش از خودِ «روغن گیاهی بودن» اهمیت دارد.

به گزارش تابناک به نقل از سلامت نیوز؛ روغن‌هایی که سرشار از چربی‌های غیراشباع هستند مانند روغن زیتون و کانولا به نظر می‌رسد از سلامت قلب پشتیبانی کنند. در مقابل، کره، مارگارین و بعضی روغن‌های استوایی در مصرف زیاد می‌توانند خطر بیماری‌ها را افزایش دهند.

نتایج یک مرور پژوهشی در سال ۲۰۲۳ (۴۸ مطالعه)

روغن‌های زیتون، کانولا و سبوس برنج باعث کاهش کلسترول LDL (بد) شدند.

روغن نارگیل و پالم باعث افزایش LDL اما همچنین افزایش HDL (خوب) شدند.

روغن‌های زیتون و کنجد ممکن است در کنترل قند خون، وزن و کاهش ریسک برخی سرطان‌ها مفید باشند (شواهد محدود است).

نتایج یک مطالعه ۱۶ ساله روی ۵۲۱ هزار بزرگسال (۲۰۲۱)

مصرف کره و مارگارین با افزایش خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی، دیابت و سرطان مرتبط بود.

مصرف روغن‌های زیتون و کانولا با کاهش خطر مرگ همراه بود.

جایگزین کردن تنها یک قاشق غذاخوری کره با روغن‌هایی مانند زیتون، کانولا یا ذرت، می‌تواند خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی، سرطان، آلزایمر و بیماری‌های تنفسی را کاهش دهد.

آیا روغن‌های گیاهی باعث التهاب می‌شوند؟

یکی از ادعاهای رایج فضای مجازی این است که روغن‌های بذری مثل سویا یا ذرت به دلیل داشتن امگا-۶ زیاد باعث التهاب می‌شوند.اما برخی تحقیقات نشان می‌دهند سطوح بالاتر امگا-۶ در خون، به‌طور شگفت‌انگیزی با کاهش شاخص‌های التهابی مرتبط است.

چه زمانی روغن‌های گیاهی ممکن است مضر شوند؟

خودِ روغن گیاهی معمولاً خطرناک نیست؛ اما برخی عادات می‌توانند آن را ناسالم کنند:

گرم‌کردن بیش از حد: عبور روغن از نقطه دود باعث تجزیه و تولید ترکیبات مضر می‌شود.

استفادهٔ مجدد: سرخ‌کردن چندباره با یک روغن، احتمال تشکیل مواد مضر را بالا می‌برد.

انتخاب روغن‌های نامناسب: روغن پالم و روغن‌های نیمه‌هیدروژنه (ترانس) باید محدود شوند، زیرا با بیماری قلبی مرتبط‌اند.


روغن گیاهی چیست؟

«روغن گیاهی» عنوانی کلی برای روغن‌های استخراج‌شده از گیاهان، دانه‌ها، مغزها یا میوه‌هاست.


نمونه‌های رایج:

زیتون

کانولا

سویا

ذرت

آفتابگردان

گلرنگ

پنبه‌دانه

انگور

کتان

بادام‌زمینی

سبوس برنج

نارگیل

بیشتر روغن‌های گیاهی از دانه‌ها تولید می‌شوند؛ اما روغن‌هایی مثل زیتون و آووکادو از میوه استخراج می‌شوند.

کدام روغن‌های گیاهی برای شما بهترند؟

روغن زیتون

غنی از چربی‌های غیراشباع تک‌پیوندی و آنتی‌اکسیدان

مناسب برای سالاد یا پخت با حرارت متوسط

روغن کانولا

ترکیب مطلوبی از چربی‌ها

در مطالعات بلندمدت با کاهش مرگ‌ومیر همراه بوده

مناسب برای مصارف گوناگون

روغن سبوس برنج

می‌تواند به کاهش کلسترول کمک کند

مناسب برای تفت‌دادن و سرخ‌کردن سبک

روغن سویا، آفتابگردان و گلرنگ

سرشار از امگا-۶

در صورت مصرف متعادل و همراه با دریافت کافی امگا-۳ مشکلی ندارند

نکات مهم برای استفادهٔ سالم از روغن‌های گیاهی

انتخاب روغن مناسب برای هر روش پخت: برای سرخ‌کردن از روغن‌های دارای نقطه دود بالا (مثل کانولای تصفیه‌شده یا آووکادو) استفاده کنید. روغن زیتون بکر را برای سالاد و پخت ملایم نگه دارید.

گرم‌نکردن بیش از حد: دود کردن روغن نشانهٔ تخریب آن است.

عدم استفادهٔ مجدد از روغن سرخ‌کردنی: هر بار گرم‌کردن دوباره، مواد زیان‌آور بیشتری تولید می‌کند.

جایگزینی به‌جای افزودن: به‌جای اضافه‌کردن روغن‌های گیاهی، آن‌ها را جایگزین کره، روغن حیوانی یا چربی‌های اشباع کنید.

تعادل امگا-۶ و امگا-۳: مصرف منابع امگا-۳ مانند ماهی‌های چرب (سالمون، ساردین)، تخم چیا یا گردو را افزایش دهید.

نگهداری درست: روغن‌ها را در جای خنک و تاریک نگه دارید و درب بطری را محکم ببندید تا اکسید نشوند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روغن گیاهی روغن زیتون کاهش مرگ و میر ذرت کره روغن بیماری قلبی انواع روغن پالم سلامت
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کاهش مرگ و میر در کودکانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند
کندش چیست؟ + فیلم
افزایش خطر مرگ زودهنگام با خوردن این خوراکی
با ۷ تست ساده سطح سلامتی‌تان را بسنجید
پالم وارداتی، یارانه‌ می‌گیرد
تبلیغ روغن‌های خوراکی با خاصیت درمانی حقیقت دارد؟
گزارشی هولناک از روغن‌های تقلبی در بازار !
به ۶ دلیل روغن کنجد سالم ترین روغن است
افزایش خطر ابتلا به آلزایمر در مردان با بیماری‌های قلبی
نوشیدن مکرر قهوه قلب را به خطر می اندازد
واکنش غذا و دارو به تبلیغات روغن‌های بالانسر
آیا کرونا با مشکلات قلبی طولانی مدت ارتباط دارد؟
فلبوتومی درمانی چیست و چه زمانی این درمان توصیه می شود؟
هشدار درباره مصرف روغن زیتون ناشتا
تشخیص خطر بیماری قلبی با اندازه گیری دور کمر
ممنوعیت هرنوع روغن‌گیاهی در لبنیات ابلاغ شد
روغن حیوانی بهتر است یا دیگر روغن‌های مایع و گیاهی؟
پرونده «پالم» مختومه شد
چرا چربی روغن زیتون مفید است؟
گزارش استاندارد از تخلف واحدهای لبنی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
‌آیا مدارس تهران تعطیل می‌شوند؟
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم
آمادگی برای جنگ دوم ایران - اسرائیل
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۶۹ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۰۶ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۷۹ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۲ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۵ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۰ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dMq
tabnak.ir/005dMq