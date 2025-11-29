میلی صفحه خبر لوگو بالا
طالبان: سفر توریست‌ها به افغانستان ۸ برابر شد

اداره آمار ملی افغانستان اعلام کرد که تعداد گردشگران خارجی از هزار ‌نفر به ۸ هزار توریست در سال افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۶۵
| |
3 بازدید
طالبان: سفر توریست‌ها به افغانستان ۸ برابر شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با وجود تبلیغات منفی کشور‌های غربی، اداره آمار ملی افغانستان امروز شنبه گزارش داد که در ۶ ماه اول سال ۴ هزار گردشگر خارجی وارد افغانستان شدند.

تعداد گردشگران براساس آمار خبرگزاری آسوشیتدپرس تا پیش از سال ۲۰۲۱ و باوجود حضور سربازان آمریکا و ناتو سالانه تنها هزار توریست بوده است.

طلوع نیوز افغانستان می‌نویسد که با اقدامات انجام شده توسط طالبان در سه سال گذشته از جمله پایان جنگ، ارائه تسهیلات رفاهی و صدور آسان ویزا، ۲۴ هزار گردشگر وارد افغانستان شدند. طبق داده‌های اداره ملی آمار افغانستان، ۶۰ درصد جهانگردان از اروپا و آمریکا به افغانستان سفر کردند که توریست‌های فرانسه و آلمان با دو هزار نفر در سال بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.

برچسب ها
طالبان افغانستان توریست تسهیلات رفاهی جهانگردان
