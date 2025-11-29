کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: مقرر شد در روز یکشنبه، در شهرستان‌های تبریز، اسکو، بناب، آذرشهر، عجبشیر، شبستر مراکز پیش‌دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار می‌شوند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کارگروه اضطرار آلودگی هوا آذربایجان شرقی ساعت ۱۶ روز شنبه ۸ آذر تشکیل جلسه داد و موارد زیر را درخصوص فعالیت مدارس و ادارات در روز یکشنبه مصوب کرد. مقرر شد در روز یکشنبه، در شهرستان‌های تبریز، اسکو، بناب، آذرشهر، عجبشیر، شبستر مراکز پیش‌دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار می‌شوند. در شهرستان.‌های مراغه، مرند، ملکان، لیلان پیش‌دبستانی‌ها تعطیل و مدارس دایر می‌باشد. فعالیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به روال عادی دایر خواهد بود.

ادارات مکلف هستند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند. مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده حاشیه شهر‌های آلوده تداوم داشته باشد اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در روز یکشنبه تداوم خواهد داشت. همچنین در روز یکشنبه حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسرانی و مترو رایگان خواهد بود و توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان از خودرو‌های تک‌سرنشین استفاده نکنند. به مردم شریف استان توصیه می‌شود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.