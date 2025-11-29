میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مدارس ۶ شهرستان آذربایجان‌شرقی غیرحضوری شد

کارگروه اضطرار آلودگی هوای آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: مقرر شد در روز یکشنبه، در شهرستان‌های تبریز، اسکو، بناب، آذرشهر، عجبشیر، شبستر مراکز پیش‌دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۶۴
| |
256 بازدید
مدارس ۶ شهرستان آذربایجان‌شرقی غیرحضوری شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کارگروه اضطرار آلودگی هوا آذربایجان شرقی ساعت ۱۶ روز شنبه ۸ آذر تشکیل جلسه داد و موارد زیر را درخصوص فعالیت مدارس و ادارات در روز یکشنبه مصوب کرد. مقرر شد در روز یکشنبه، در شهرستان‌های تبریز، اسکو، بناب، آذرشهر، عجبشیر، شبستر مراکز پیش‌دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار می‌شوند. در شهرستان.‌های مراغه، مرند، ملکان، لیلان پیش‌دبستانی‌ها تعطیل و مدارس دایر می‌باشد. فعالیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به روال عادی دایر خواهد بود.

 ادارات مکلف هستند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند. مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده حاشیه شهر‌های آلوده تداوم داشته باشد اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در روز یکشنبه تداوم خواهد داشت. همچنین در روز یکشنبه حمل و نقل عمومی شامل اتوبوسرانی و مترو رایگان خواهد بود و توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان از خودرو‌های تک‌سرنشین استفاده نکنند. به مردم شریف استان توصیه می‌شود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مدارس دانشگاه ها آذربایجان شرقی تعطیل ادارات
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
مدارس و دانشگاه‌های کردستان ۲ روز تعطیل است
عذرخواهی استاندار تهران از مردم به خاطر آلودگی هوا
مدارس و دانشگاه‌های تهران ۲ روز تعطیل شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۱ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۹۹ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۷۹ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۵۷ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۵۶ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005dMi
tabnak.ir/005dMi