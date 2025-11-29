میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴

شاخص‌های بازار سهام امروز همانند پیش بینی‌ها حرکت کرده و رخت سرخ بر تن کردند. معاملات بازار سرخ پوش می‌مانند؟ حسنا هادی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با نبض بورس به این پرسش پاسخ می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۶۱
| |
336 بازدید
 
پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴| رفتار بورس هیجانی است؟

به گزارش تابناک به نقل از نبض بورس، در اولین روز معاملاتی هفته یعنی شنبه ۸ آذر ماه شاخص کل بورس تهران با کاهش ۹ هزار و ۳۷۲ واحدی معادل ۰.۲۹ درصدی در تراز ۳ میلیون و ۲۷۲ واحدی ایستاد.

همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۲ هزار و ۷۰۶ واحد کاهش یافت و به عدد ۹۳۸ هزار و ۳۸۸ واحدی رسید.

در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس کاهش ۳۳ واحدی را ثبت کرده و در جایگاه ۲۸ هزار و ۶۷۴ واحدی ایستاد. 

پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴

حسنا هادی، کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به رقابت سنگین خریداران و فروشندگان در معاملات امروز و تغییر فاز جریان نقدینگی در نیمه دوم بازار، به‌ویژه خروج قابل‌توجه پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت و هدایت آن به سمت صندوق‌های اهرمی، می‌توان انتظار داشت که معاملات فردا نیز با گرایش پررنگ‌تر به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر آغاز شود.

وی اظهار کرد: تجربه جذب نقدینگی تا دو برابر میانگین ماهانه در برخی اهرمی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از معامله‌گران وارد فاز فعال‌تری از تصمیم‌گیری شده‌اند و این موضوع می‌تواند در ابتدای معاملات فردا خود را در قالب تقویت سمت تقاضا در صندوق‌های اهرمی و نماد‌های لیدر بازار نشان دهد.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: از سوی دیگر، با توجه به اینکه برآیند ورود و خروج پول در کل آبان‌ماه نزدیک به صفر بوده و بازار توانسته هیجانات را به‌صورت فرسایشی تخلیه کند، مسیر کوتاه‌مدت بازار بیش از آنکه هیجانی باشد، رفتاری و مبتنی بر جابه‌جایی هوشمند پول میان ابزار‌ها خواهد بود.

وی تاکید کرد: تمرکز امروز سرمایه‌گذاران روی صندوق‌های طلا نیز می‌تواند نشان‌دهنده هم‌زمانی دو رویکرد متفاوت در بازار فردا باشد، بخشی از نقدینگی در مسیر ابزار‌های ریسکی‌تر و بخشی دیگر در مسیر پوشش ریسک.

هادی در پیش بینی معاملات فردا گفت: در مجموع، داده‌های امروز نشان می‌دهد که بازار فردا احتمالاً با تحرک بالاتر در صندوق‌های اهرمی و نوسان فعال‌تر در نماد‌های لیدر آغاز خواهد شد، در حالی که رفتار صندوق‌های طلا همچنان تحت تأثیر نوسانات هم‌زمان بازار‌های موازی باقی می‌ماند.

