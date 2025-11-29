شاخص‌های بازار سهام امروز همانند پیش بینی‌ها حرکت کرده و رخت سرخ بر تن کردند. معاملات بازار سرخ پوش می‌مانند؟ حسنا هادی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با نبض بورس به این پرسش پاسخ می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از نبض بورس، در اولین روز معاملاتی هفته یعنی شنبه ۸ آذر ماه شاخص کل بورس تهران با کاهش ۹ هزار و ۳۷۲ واحدی معادل ۰.۲۹ درصدی در تراز ۳ میلیون و ۲۷۲ واحدی ایستاد.

همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۲ هزار و ۷۰۶ واحد کاهش یافت و به عدد ۹۳۸ هزار و ۳۸۸ واحدی رسید.

در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس کاهش ۳۳ واحدی را ثبت کرده و در جایگاه ۲۸ هزار و ۶۷۴ واحدی ایستاد.

پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴

حسنا هادی، کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به رقابت سنگین خریداران و فروشندگان در معاملات امروز و تغییر فاز جریان نقدینگی در نیمه دوم بازار، به‌ویژه خروج قابل‌توجه پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت و هدایت آن به سمت صندوق‌های اهرمی، می‌توان انتظار داشت که معاملات فردا نیز با گرایش پررنگ‌تر به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر آغاز شود.

وی اظهار کرد: تجربه جذب نقدینگی تا دو برابر میانگین ماهانه در برخی اهرمی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از معامله‌گران وارد فاز فعال‌تری از تصمیم‌گیری شده‌اند و این موضوع می‌تواند در ابتدای معاملات فردا خود را در قالب تقویت سمت تقاضا در صندوق‌های اهرمی و نماد‌های لیدر بازار نشان دهد.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: از سوی دیگر، با توجه به اینکه برآیند ورود و خروج پول در کل آبان‌ماه نزدیک به صفر بوده و بازار توانسته هیجانات را به‌صورت فرسایشی تخلیه کند، مسیر کوتاه‌مدت بازار بیش از آنکه هیجانی باشد، رفتاری و مبتنی بر جابه‌جایی هوشمند پول میان ابزار‌ها خواهد بود.

وی تاکید کرد: تمرکز امروز سرمایه‌گذاران روی صندوق‌های طلا نیز می‌تواند نشان‌دهنده هم‌زمانی دو رویکرد متفاوت در بازار فردا باشد، بخشی از نقدینگی در مسیر ابزار‌های ریسکی‌تر و بخشی دیگر در مسیر پوشش ریسک.

هادی در پیش بینی معاملات فردا گفت: در مجموع، داده‌های امروز نشان می‌دهد که بازار فردا احتمالاً با تحرک بالاتر در صندوق‌های اهرمی و نوسان فعال‌تر در نماد‌های لیدر آغاز خواهد شد، در حالی که رفتار صندوق‌های طلا همچنان تحت تأثیر نوسانات هم‌زمان بازار‌های موازی باقی می‌ماند.