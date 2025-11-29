«ریکیلف بویتن» نماینده آلمان در سازمان ملل درباره فعال سازی مکانیزم ماشه از سوی کشورهای اروپایی علیه ایران و ادامه مذاکرات با ایران برای یافتن راه حل در اظهاراتی بی‌اساس مبنی بر اینکه «ما برای سال‌ها با ایرانی‌ها در تماس بودیم. ما در طول این سال‌ها اقدامات کافی از سوی ایران را شاهد نبودیم و ایران تمام تعهدات خود را نقض کرد» افزود: «برای همین بعد از هشدارهای مکرر مکانیزم ماشه را فعال کردیم. اما این پایان دیپلماسی نیست. برای همین ما آماده گفت وگو با ایران هستیم.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نماینده آلمان در سازمان ملل تأکید کرد این کشور از مذاکرات با ایران درباره برنامه هسته‌ای آن استقبال می‌کند.

وی به العربیه گفت: «ما از مذاکرات استقبال می‌کنیم. ایرانی‌ها باید موضع خود را تغییر دهند. این امری است که اختلافی درباره آن وجود ندارد. کشورهای عضو سازمان ملل باید اقدامات لازم را برای ممانعت از گسترش سلاح هسته‌ای انجام دهند و توضیحاتی درباره برنامه هسته‌ای و مواد هسته‌ای که دارند، بدهند.»