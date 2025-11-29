کارشکنی سیاسی آمریکا علیه فهرست بلندبالای فدراسیون فوتبال

به گزارش تابناک و به نقل از صبح نو، تیم ملی ایران یکی از نخستین تیم‌های راه یافته به این دوره از مسابقات جام جهانی بود و مطابق روال همیشگی برگزاری مراسم قرعه‌کشی هیأت اعزامی از کشورهای حاضر در مسابقات در مراسم قرعه‌کشی حضور پیدا می‌کنند.

سرمربی، مدیر تیم و مدیر رسانه تیم‌های ملی به طور معمول در همه ادوار میهمانان رسمی مراسم قرعه‌کشی هستند، اما فدراسیون فوتبال نام ۹ نماینده را برای حضور در مراسم و البته دریافت ویزای ایالات متحده اعلام کرد.

علاوه بر میهمانان رسمی، رئیس فدراسیون، دبیرکل، مدیر روابط عمومی و حتی مدیر اجرایی تیم و دستیار قلعه‌نویی از جمله نفراتی بودند که نامشان در این فهرست دیده می‌شد.

علاقه به دریافت ویزای آمریکا طبیعتاً اصلی‌ترین عامل در تهیه این فهرست بلندبالا بود و سابقه فدراسیون فوتبال نشان داده که برخی مدیران میانی این فدراسیون با دریافت چنین ویزاهایی توانسته‌اند مقدمات مهاجرت را برای خودشان فراهم کرده و در فیفا، AFC یا فدراسیون‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی مشغول به کار شوند.

این‌بار هم علاقه‌مندی آرزومندان موجب تهیه یک لیست بلندبالا بود، اما بر اساس برخی گزارش‌ها کشور میزبان تنها ویزای سرمربی و مدیر تیم را صادر کرد و سایر نفرات به آرزوی خود نرسیدند.

آنچه مسلم است ایالات متحده طبق وظایف و مسئولیت‌های میزبانی موظف به صدور ویزا برای نمایندگان کشورهای حاضر در جام جهانی است و اگر رویکرد سیاسی آمریکایی‌ها نبود، تمامی اسامی فهرست بلندبالا مجوز حضور در قرعه‌کشی را دریافت می‌کردند، اما صدور ویزا تنها برای دو نماینده ایران نشان داد که کارشکنی سیاسی میزبان پیش از قرعه‌کشی آغاز شده است.

تحریم مراسم به سبک ایران

فدراسیون فوتبال ایران در پاسخ به اقدام غیرمتعارف آمریکایی‌ها اعلام کرد هیچ نماینده‌ای در مراسم قرعه‌کشی که چهاردهم آذرماه در واشنگتن برگزار می‌شود نخواهد داشت. بر این اساس فدراسیون فوتبال رسماً به فیفا اعلام کرد که تصمیم آمریکا در عدم صدور ویزا ورزشی نیست و اعضای هیأت ایرانی به همین دلیل در مراسم قرعه‌کشی شرکت نمی‌کنند. دولت ترامپ اعلام کرده که برای هواداران هائیتی نیز هیچ امتیازی برای ورود به آمریکا قائل نخواهد شد، حتی با وجود صعود تاریخی این کشور به جام‌ جهانی ۲۰۲۶. وزارت خارجه آمریکا تأیید کرده است که استثناهای موجود فقط شامل بازیکنان، خانواده‌های آنها و اعضای کادر فنی خواهد بود و شامل هواداران یا تماشاگران نمی‌شود.

بدون تردید این تبعیض در مرحله برگزاری مسابقات نیز برای ایران اعمال خواهد شد، هر چند گفته می‌شود رایزنی‌هایی صورت گرفته تا مسابقات گروه ایران در مکزیک یا حداقل کانادا برگزار شود که در این صورت محدودیت‌های کمتری علیه اعضای کاروان، هیأت همراه و هواداران فوتبال ایران اعمال خواهد شد.

در نهایت به نظر می‌رسد جام جهانی ۲۰۲۶ گروگان دونالد ترامپ و ایالات متحده خواهد بود و با این‌وجود که فیفا همواره شعار جدایی سیاست از ورزش می‌دهد، اما نسخه آمریکایی جام جهانی فوتبال، ابزاری برای اعمال قدرت علیه دولت‌ها و کشورهای مخالف زورگویان کاخ سفید است.