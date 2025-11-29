میلی صفحه خبر لوگو بالا
ساپینتو: داوری دیروز پرسپولیس من را نگران کرد!

ریکاردو ساپنتو در نشست خبری پیش از بازی با فولاد خوزستان به انتقاد از تصمیم های تیم داوری بازی پرسپولیس و شمس آذر پرداخت و از آخرین وضعیت منیر الحدادی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۲۸
| |
441 بازدید
ساپینتو: داوری دیروز پرسپولیس من را نگران کرد!

به گزارش تابناک؛ ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال فولاد خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر اظهار داشت: فولاد یکی از رقبای جدی و باکیفیت ماست. این تیم از نظم تاکتیکی بالایی برخوردار است و از حضور یک مربی باتجربه بهره می‌برد، به همین دلیل مثل همیشه بازی آسانی مقابلشان نخواهیم داشت. با این حال هدف اصلی ما کسب سه امتیاز این دیدار و رسیدن به صدر جدول است.

او ادامه داد: امیدوارم هواداران مثل بازی مقابل الوصل، فردا هم ورزشگاه را پر کنند. حضور آنها برای ما بسیار ارزشمند است و به حمایت‌شان احتیاج داریم. همچنین امیدوارم کیفیت زمین نسبت به دیدار گذشته بهتر باشد و بازیکنی از تیم ما در این مسابقه دچار مصدومیت نشود.

ساپینتو درباره آخرین وضعیت مصدومیت منیر الحدادی نیز گفت: متأسفانه برای بازی پیش‌رو خبر خوبی برای هواداران نداریم. هنوز مطمئن نیستم که او بتواند به دیدار بعدی برابر پرسپولیس برسد یا نه.

سرمربی استقلال در خصوص آلودگی هوای تهران و تأثیر آن بر عملکرد تیم اظهار داشت: این شرایط برای همه آزاردهنده است و هم در تمرینات و هم در مسابقات اثرش را می‌گذارد. در بازی گذشته چند بازیکن ما واقعاً در تنفس مشکل داشتند. تصمیم‌گیری درباره برگزاری مسابقات بر عهده سازمان لیگ و فدراسیون است، اما این وضعیت برای سلامت هیچ‌کس مناسب نیست.

ساپینتو در پاسخ به سوالی درباره عملکرد آنتونیتو آدان و اینکه اگر به گذشته برگردد باز هم خواهان جذب او خواهد بود، توضیح داد: ما در بازی گذشته فرعباسی را در اختیار نداشتیم و او تنها دو روز قبل از مسابقه با ما تمرین کرده بود. در یک ماه اخیر عملکرد خوبی داشت، اما هنوز به فرم ایده‌آل نرسیده است. این هفته در تمرینات حضور داشت و باید ببینیم فردا چه کسی درون دروازه خواهد بود. من به هر دو گلر اعتماد دارم. قضاوت درباره آدان بر اساس بازی قبلی عادلانه نیست؛ در گلی که دریافت کرد، فقط او مقصر نبود و مدافعان هم مسئولیت داشتند. نباید تمرکز را فقط روی دروازه‌بان گذاشت. آدان قابل اعتماد است و امیدوارم فردا هم کلین‌شیت داشته باشیم و هم گل‌های زیادی به ثمر برسانیم.

او در ادامه درباره تأثیر داوری در دو بازی آینده استقلال گفت: امیدوارم قضاوت‌ها دقیق و جدی باشد. چیزی که دیروز در بازی پرسپولیس دیدم واقعاً برایم عجیب بود. از زاویه‌ای که من در تلویزیون دیدم، پنالتی برای شمس‌آذر کاملاً واضح بود و تعجب‌آور است که داور آن را اعلام نکرد. فدراسیون باید در این زمینه جدیت بیشتری به خرج دهد. تیمی که بهتر بازی می‌کند باید قهرمان شود. ما چیزی فراتر از عدالت نمی‌خواهیم، اما داوران هم نباید برای هیچ تیمی هدیه بدهند. احترام همه را دارم، اما از ابتدای فصل شاهد قضاوت‌های ناعادلانه علیه استقلال بودیم که البته در ادامه بهتر شد و من از داوران تشکر کردم. هم خودم و هم بازیکنان تلاش می‌کنیم به داور کمک کنیم، اما اتفاقات داوری در دیدار پرسپولیس و شمس‌آذر واقعاً نگران‌کننده بود.

ساپینتو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای دربی ۱۰۶ مقابل پرسپولیس ریسک خواهد کرد یا خیر، گفت: تمام تمرکزم روی بازی با فولاد است. اولویت ما کسب سه امتیاز این مسابقه است و به بازیکنان هم تأکید کرده‌ام فقط روی این بازی تمرکز کنند. مطمئن باشید دیدار فردا بسیار دشوار خواهد بود و فولاد با انگیزه بالا مقابل ما بازی می‌کند تا از انتهای جدول فاصله بگیرد.

او افزود: احتمال‌های زیادی درباره ترکیب وجود دارد و باید ببینیم فردا از چه بازیکنانی استفاده می‌کنیم. در هفته‌های اخیر تلاش‌هایی شده تا جلوی موفقیت ما گرفته شود، اما بازیکنان استقلال با تمرکز بالا کار می‌کنند و اجازه نمی‌دهیم کسی مانع سرعت پیشرفت ما شود. همه بازیکنان بهترین عملکرد خود را ارائه خواهند کرد، یکدیگر را محترم می‌شمارند و هدف مشترک ما پیروزی مقابل فولاد است.

ساپینتو در پایان خاطرنشان کرد: فردا استقلال با فولاد رقابت می‌کند، نه من با یحیی گل‌محمدی. قطعاً گل‌محمدی هم تلاش می‌کند تیمش بهترین نمایش را داشته باشد.

