سقوط ریال همچنان ادامه دارد!

دلار به ۱۱۵ هزار تومان نزدیک شد و سکه با افزایش دو میلیون تومانی از ۱۲۱ میلیون تومان گذشت.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۱۵
| |
986 بازدید
|
۵

سقوط ریال همچنان ادامه دارد!سقوط ریال همچنان ادامه دارد!

 

 

به گزارش تابناک؛ دلار  به ۱۱۵ هزار تومان نزدیک شد و سکه با افزایش دو میلیون تومانی از ۱۲۱ میلیون تومان گذشت.

برچسب ها
ریال سقوط دلار
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
17
پاسخ
و ادامه خواهد داشت .....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
3
پاسخ
ارزش ریال اصلا اهمیتی برای مسئولان ندارد در نهایت هم چند سال بعد دوباره چهار صفر از اسکناس ها حذف می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
4
پاسخ
قدرت هر کشور در جهان ارزش پولشه والسلام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
1
0
پاسخ
به من چه مگه من ارزون کردم واکنش پزشکیان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
0
پاسخ
آمریکا بی عرضه نمیتونه جلو گرون شدن دلارش رو بگیره
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
