سقوط ریال همچنان ادامه دارد!

\n\u00a0\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062f\u0644\u0627\u0631 \u00a0\u0628\u0647 \u06f1\u06f1\u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0634\u062f \u0648 \u0633\u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0648 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u06f1\u06f2\u06f1 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u06af\u0630\u0634\u062a.