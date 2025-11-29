شکست تلخ فوتسال زنان مقابل ایتالیا

به گزارش تابناک، تیم ملی فوتسال زنان ایران در آخرین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی فوتسال ۲۰۲۵ در فیلیپین، به مصاف ایتالیا رفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد تا ضمن قرار گرفتن در رده سوم جدول گروه D، نتواند به مرحله حذفی صعود کند.
تیم ملی فوتسال زنان ایران با هدایت شهرزاد مظفر در این دیدار ابتدا با گل الهام عنافجه از حریف پیش افتاد و تا نیمه دوم هم این نتیجه را حفظ کرد، اما در کمتر از دو دقیقه، دو گل دریافت کرد و در ادامه با دریافت گل سوم در حالت پاورپلی، ۳ بر یک نتیجه را واگذار کرد تا پایان تلخ و حسرتباری را تجربه کند.
ایران در بازی اول نتیجه را ۴ بر یک برابر برزیل واگذار کرده و در دومین بازی پاناما را با نتیجه ۶ بر ۲ از پیشرو برداشته بود که برای صعود نیاز به برتری مقابل ایتالیا داشت.