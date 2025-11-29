ایستگاه مترو مریم مقدس (س) افتتاح شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، آیین بهره‌برداری از ایستگاه مترو مریم مقدس (س) ظهر امروز با حضور جمعی از مدیران شهری برگزار شد. این ایستگاه در عمق ۳۴ متری از سطح زمین احداث شده و دارای زیربنایی حدود ۱۱ هزار مترمربع است. در جریان اجرای پروژه، بیش از ۱۰۲ هزار مترمکعب عملیات خاک‌برداری انجام شده و حدود ۳۶۰۰ تن آرماتوربندی، ۲۷ هزار مترمکعب بتن‌ریزی و نزدیک به ۶ هزار مترمربع سنگ‌کاری به کار رفته است. در طراحی معماری کیوسک ورودی، قرابت آن با کلیسای روبروی ایستگاه مدنظر قرار گرفت و سازه‌ای متفاوت خلق شده است. حتی نوع طراحی گالری‌ها و راهرو‌های داخلی ایستگاه نیز با دیگر ایستگاه‌های خط ۶ تفاوت اساسی دارد و در نوع خود یک اثر هنری چشم نواز به شمار می‌آید.

این ایستگاه در محور فرهنگی خیابان کریمخان زند، به بهبود نمای مبلمان شهری کمک خواهد کرد.

تحویل نخستین قطار‌های جدید مترو از هفته آینده

محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران، در آیین افتتاح ایستگاه مترو حضرت مریم (س) صدوشصت‌ویکمین ایستگاه شبکه مترو تهران با اشاره به هم‌زمانی این مراسم با سالگرد افتتاح یکی از ایستگاه‌ها با حضور شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، یاد شهدای پرواز اردیبهشت را گرامی داشت. وی با بیان اینکه پروژه احداث این ایستگاه از سال ۱۳۹۴ آغاز و تا سال ۱۳۹۶ تنها حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: پس از وقفه‌ای چندساله و با آغاز به کار مدیریت جدید شهری، موضوع با نگاه متفاوتی دنبال شد و در نهایت، با تشکیل کمیته معماری و تغییر نام ایستگاه از «شهید نجات‌الهی» به «حضرت مریم (س)»، این ایستگاه با معماری و هویتی متفاوت به بهره‌برداری رسید. هرمزی تأکید کرد: نام‌گذاری و طراحی این ایستگاه علاوه بر کارکرد حمل‌ونقلی، حامل پیام صلح، امنیت و احترام به پیروان ادیان الهی در قلب شهر تهران است؛ اقدامی که به گفته اسقف اعظم ارامنه، نمونه‌ای بی‌نظیر در جهان به شمار می‌رود. معاون حمل‌ونقل شهردار تهران با اشاره به بازتاب گسترده این پروژه در فضای رسانه‌ای خاطرنشان کرد: طراحی و معماری این ایستگاه با استقبال گسترده مواجه شد و میلیون‌ها بازدید و نظر مثبت در فضای مجازی به ثبت رسید؛ به‌گونه‌ای که ده‌ها گروه خبری داخلی و خارجی از آن بازدید کردند. وی با بیان اینکه حدود نیمی از ایستگاه‌های متروی تهران در دوره مدیریت فعلی شهری به بهره‌برداری رسیده است، گفت: در این دوره علاوه بر افتتاح بیش از ۲۰ ایستگاه و احداث ۴۱ کیلومتر مسیر مترو، توسعه ناوگان مترو نیز به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

هرمزی با اشاره به یکی از مطالبات اصلی شهروندان تهرانی افزود: مردم همواره از مدیریت شهری انتظار دارند با توسعه حمل‌ونقل عمومی، به کاهش ترافیک و آلودگی هوا کمک شود و شهرداری تهران این مطالبه را به‌عنوان اولویت اصلی دنبال می‌کند. وی از عقد قرارداد تأمین بیش از ۱۱۸۰ دستگاه واگن مترو در این دوره خبر داد و اعلام کرد: هفته آینده تیمی از همکاران شهرداری برای تحویل نخستین قطار‌های جدید اعزام می‌شوند و به‌زودی فرایند ورود این قطار‌ها به ناوگان مترو تهران آغاز خواهد شد. معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران در پایان از همکاری وزارت کشور، دولت، سازمان شهرداری‌ها، پیمانکاران، مشاوران و کارگران پروژه قدردانی کرد و از جامعه ارامنه و مسیحیان کشور نیز بابت همراهی و ارائه دیدگاه‌های ارزشمند در طراحی این ایستگاه تشکر ویژه به عمل آورد.

شاوردیان: ایستگاه مترو مریم مقدس نماد همزیستی و احترام ادیان در ایران است

آرا شاوردیان، نماینده ارامنه ایران در مجلس شورای اسلامی، در آیین افتتاح ایستگاه مترو مریم مقدس، این ایستگاه را فراتر از یک پروژه عمرانی دانست و گفت: افتتاح ایستگاه مترو مریم مقدس نه‌تنها یک اقدام زیربنایی، بلکه نمادی فرهنگی و انسانی از ایمان مشترک، احترام متقابل ادیان الهی و وحدت اقوام در ایران اسلامی است. وی با تأکید بر جایگاه حضرت مریم مقدس (س) در ادیان الهی افزود: حضرت مریم در هر دو کتاب آسمانی، انجیل و قرآن کریم، مورد تکریم قرار گرفته‌اند و وجود سوره‌ای مستقل به نام ایشان در قرآن، نشان‌دهنده مقام والای ایمان، عفاف، شجاعت و تسلیم در برابر اراده الهی و همچنین جایگاه رفیع زن و مادر در نگاه الهی است. نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نام‌گذاری این ایستگاه جلوه‌ای از پیوند میان ایمان، اخلاق و خدمت به مردم است، تصریح کرد: چنین اقدامات و نام‌گذاری‌هایی بیانگر احترام متقابل ادیان در جمهوری اسلامی ایران است؛ کشوری که در قانون اساسی آن، آزادی ادیان الهی و احترام به باور‌های همه شهروندان به رسمیت شناخته شده است. شاوردیان در ادامه ضمن قدردانی از مدیریت شهری تهران اظهار داشت: به نمایندگی از جامعه ارمنیان ایران، از شهرداری تهران به‌ویژه علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، و همچنین مدیران، معاونان، مهندسان، کارگران و همه دست‌اندرکاران پروژه مترو که با تعهد و تلاش شبانه‌روزی در مسیر رفاه شهروندان گام برداشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم. وی افزود: ایستگاه مریم مقدس امروز نمادی از شهری است که همه شهروندان را با هر قوم، دین و باور در آغوش می‌گیرد؛ شهری برای همه.

نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد افتتاح این ایستگاه گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار، تحقق عدالت شهری و نزدیکی هرچه بیشتر دل‌ها در پایتخت ایران باشد و از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران صادق این سرزمین، از هر دین و قوم، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون مسئلت کرد.

در ادامه مراسم، شارلی انویه تکیه نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت شهدای مسلمان، مسیحی و زرتشتی، بر اهمیت تنوع فرهنگی و مذهبی کشور تأکید کرد و گفت: وجود اقوام و ادیان مختلف در ایران همواره نشانه‌ای از انسجام اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز بوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با رویکرد حمایتی خود، حقوق برابر شهروندی را برای اقلیت‌های دینی تضمین کرده است. وی با اشاره به توجه نظام جمهوری اسلامی به جوامع مسیحیان، آشوریان و ارامنه افزود: حفظ زبان مادری، هویت فرهنگی و انتقال میراث دینی از اصول مهم فرهنگی است و حمایت‌های قانونی در این حوزه نقش مهمی در پایداری هویت اقلیت‌های دینی داشته است. وی همچنین از علیرضا زاکانی و مجموعه مدیریت شهری تهران به‌دلیل نام‌گذاری این ایستگاه و ایجاد فضایی فرهنگی تازه تقدیر کرد و گفت: نصب یک آیه از انجیل به سه زبان فارسی، آشوری و ارمنی اقدامی ارزشمند است که فراتر از هزینه‌های مالی، دارای اهمیت معنوی و فرهنگی عمیق بوده و روزانه هزاران مسافر را با مشترکات ادیان توحیدی پیوند می‌دهد.

آقامیری: نام‌گذاری ایستگاه مترو مریم مقدس جلوه‌ای از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران استسید محمد آقامیری، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران، در آیین افتتاح ایستگاه مترو مریم مقدس با تأکید بر جایگاه وحدت و همزیستی ادیان در جمهوری اسلامی ایران، گفت: امروز و در ایام پایانی فاطمیه که مصادف با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) است، نام مقدس بانوی بزرگ دیگری، حضرت مریم (س)، بر یکی از ایستگاه‌های مترو تهران نهاده شده که این اقدام افتخاری برای جامعه اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. وی افزود: این نام‌گذاری نشان‌دهنده آن است که ادیان الهی در کشور ما در کنار یکدیگر، مسالمت‌آمیز و دوشادوش هم، چه در روز‌های سخت و چه در ایام شادی، زندگی کرده‌اند و همچنان در کنار هم هستند. آقامیری با اشاره به نقش جامعه مسیحیان و ارامنه در دفاع از ایران گفت: شهروندان مسیحی کشور، همچون دیگر اقشار مردم، همواره در کنار ملت ایران ایستاده‌اند و از این سرزمین دفاع کرده‌اند. حضور مؤثر آنان در دوران دفاع مقدس، تقدیم شهید، جانباز و آزاده، برگ زرینی از تاریخ مشترک ایران است که نباید فراموش شود. رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: برخلاف فضاسازی‌ها و القائات نادرستی که در خارج از کشور درباره اختلاف میان ادیان در ایران مطرح می‌شود، واقعیت این است که ادیان الهی در کشور ما در کنار یکدیگر با احترام و همدلی زندگی می‌کنند.

وی نام‌گذاری ایستگاه مترو به نام حضرت مریم (س) را حداقل کاری در راستای ادای دین به شهروندان مسیحی دانست و گفت: این اقدام هدیه‌ای کوچک و نمادین به همشهریان مسیحی ماست و خوشبختانه با استقبال بزرگان مذهبی، نمایندگان مجلس، مسئولان و سفرای کشور‌های مختلف نیز همراه شد که نشان می‌دهد مسیر انتخاب‌شده، مسیر درستی است. آقامیری در پایان با قدردانی از شهرداری تهران، مدیران، مهندسان، کارگران و همه دست‌اندرکاران پروژه مترو، ابراز امیدواری کرد: با همدلی و تلاش جمعی، در مدت باقی‌مانده از دوره مدیریت شهری، خدمات ارزشمندتری به شهروندان تهرانی ارائه شود و این مسیر با قوت ادامه یابد.