روز و شب ؛ علیرضا افتخاری تصنیف روز و شب با نوای علیرضا افتخاری را می‌بینید و می‌شنوید.

فانتزیا شماره 8 برای ابوا سولو فانتزیا شماره 8 برای ابوا سولو | Fantasia n. 8 per oboe solo اثر گئورگ...

خیام خوانی ؛ عرفان طهماسبی خیام خوانی عرفان طهماسبی را که به شکل زنده اجرا کرد، می‌بینید و می‌شنوید.

خواننده لس‌آنجلسی آبروی شادمهر عقیلی را برد حمید طالب‌زاده در گفتگو با علی ضیا تایید کرد که شادمهر عقلی در...

ویدیوی محسن چاوشی در اعتراض به آلودگی هوا محسن چاوشی با انتشار قطعه‌ای تازه، به بحران آلودگی هوای تهران واکنش نشان...

دور از نفست ؛ آرمان گرشاسبی دور از نفست قطعه‌ای از آرمان گرشاسبی است. این قطعه متفاوت را در تابناک...

گل پامچال ؛ ناصر مسعودی آهنگ ماندگار گل پامچال را با زنده یاد ناصر مسعودی و تصاویری تماشایی از...

سه نوازی کیهان کلهر، حسین خان و سان دیپ داس سه نوازی سی‌تار، کمانچه و تبله را با اجرای شجاعت حسین خان، کیهان کلهر و...

تکذیب یک شایعه جنجالی درباره علیرضا قربانی در روزهای اخیر که ماجرای خط سفید جنجالی شده، گفته شد علیرضا قربانی هم...

پخش تک خوانی خواننده زن در فینال کارناوال در فینال کارناوال رامبد جوان که بر سر دریافت مجوزش چالش به وجود آمده بود...

وضعیت تلخ جسمانی ابراهیم تاتلیس در کنسرتش وضعیت جسمانی این روزایِ ابراهیم تاتلیس خواننده معروف ترکیه‌ در کنسرت...

ادعای عجیب درباره نقش پزشکیان در حکم اعدام تتلو احمد ایراندوست بازیگر کاراکتر غول برره در اظهاراتی جنجالی مدعی شد که حکم...

تریو گیتار کلاسیک یک تریو گیتار کلاسیک را با اجرای اسکات موریس، استیون تاچاک و جولیان...

شیدا شدم ؛ شهرام ناظری «شیدا شدم»، یکی از غزلیات منسوب به مولانا جلاالدین بلخی است. اجرای زنده...