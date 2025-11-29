میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی: خبری از گنج ۸۰۰ میلیاردی آقای چوپان نداریم

خبر کشف گنج ۸۰۰ میلیاردی توسط آقای چوپانِ خبرساز در مشهد تکذیب شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۰۶
| |
1209 بازدید

خبر کشف گنج ۸۰۰ میلیاردی توسط چوپان مشهدی صحت ندارد

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی با رد شایعه کشف گنیجه ۸۰۰ میلیاردی توسط یک چوپان مشهدی اظهار کرد: تا این لحظه هیچ گزارش رسمی یا یافته تأییدشده‌ای درباره کشف شی تاریخی ارائه نشده است.

سیدجواد موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک بیان کرد: هم‌اکنون موضوعی را که در فضای مجازی مطرح‌شده، تحت بررسی کارشناسی قرار داده‌ایم و به محض دریافت اطلاعات قطعی، نتیجه رسمی اعلام خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی تاکید کرد: از روز گذشته، برخی رسانه‌ها در فضای مجازی از کشف یک گنج باستانی توسط یک چوپان مشهدی خبر داده بودند. اما ما گزارشی در این باره دریافت نکرده ایم. 

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی: خبری از گنج ۸۰۰ میلیاردی آقای چوپان نداریم

بنا بر اعلام این رسانه‌ها، این گنج با ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیارد تومان به‌طور تصادفی توسط گله این چوپان کشف شده و این محموله تاریخی را به اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان رضوی تحویل داده است.

 

میراث فرهنگی گنج گنج باستانی چوپان
