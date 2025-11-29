مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی: خبری از گنج ۸۰۰ میلیاردی آقای چوپان نداریم

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی با رد شایعه کشف گنیجه ۸۰۰ میلیاردی توسط یک چوپان مشهدی اظهار کرد: تا این لحظه هیچ گزارش رسمی یا یافته تأییدشده‌ای درباره کشف شی تاریخی ارائه نشده است.

سیدجواد موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک بیان کرد: هم‌اکنون موضوعی را که در فضای مجازی مطرح‌شده، تحت بررسی کارشناسی قرار داده‌ایم و به محض دریافت اطلاعات قطعی، نتیجه رسمی اعلام خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی تاکید کرد: از روز گذشته، برخی رسانه‌ها در فضای مجازی از کشف یک گنج باستانی توسط یک چوپان مشهدی خبر داده بودند. اما ما گزارشی در این باره دریافت نکرده ایم.

بنا بر اعلام این رسانه‌ها، این گنج با ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیارد تومان به‌طور تصادفی توسط گله این چوپان کشف شده و این محموله تاریخی را به اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان رضوی تحویل داده است.