به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ثبت‌نام عمره با قیمت جدید ویژه رجب و شعبان (دی و بهمن) از فردا نهم آذر آغاز می‌شود. مدیر دفتر زیارتی حسین حقی می‌گوید که «هزینه این سفر بین ۶۳ تا ۷۰ میلیون تومان است» که ۲۰ تا ۳۰ درصد آن به اسکان اختصاص دارد. در سال‌های قبل در ماه‌های رجب و شعبان به دلیل افزایش تقاضا و گران کردن اسکان از سوی سعودی‌ها، قیمت‌ها بالا می‌رفت، اما امسال سازمان حج با تعیین بازه‌های متفاوت برای اتاق‌های دو و سه تخته، به زائران امکان انتخاب اقتصادی داده است.

سقف هزینه عمره تا پایان آذر ۶۵ میلیون تومان است که در ماه رجب و شعبان این مبلغ ۵ میلیون تومان گران‌تر شده است. هزینه اسکان زائران برای سفر ۱۰ روزه عمره در ماه‌های آینده ۱۱ تا ۲۰ میلیون تومان است که رئیس سازمان حج علیرضا رشیدیان می‌گوید که «قیمت‌ها را با تنوع اسکان کنترل کردیم.» در هفته‌های گذشته با وجود افزایش تقاضا، ظرفیت‌ها به سرعت تکمیل شد و محدودیت پرواز اجازه افزایش زائران را نداد، اما در دور جدید، علاوه بر ایران ایر، زائران از طریق پرواز خارجی الجزیره نیز اعزام خواهند شد.

مدیر دفتر زیارتی علی اکبر محمودی می‌گوید که «استفاده از توان داخلی همیشه مزیت بود و به آن افتخار می‌کردیم، حالا به جای افزایش ظرفیت ایران‌ایر، استفاده از پرواز خارجی افتخار شده است.» در مقابل مدیر کاروان عمره میلاد بهبودی می‌گوید که «هزینه پرواز داخلی و خارجی تقریباً یکسان است و حدود ۲۴ میلیون تومان؛ پس چرا از ظرفیت خارجی استفاده نکنیم و زائران بیشتری اعزام نکنیم؟» کارشناسان می‌گویند که باید ظرفیت پرواز‌های داخلی به صورت هدفمند افزایش یابد و پرواز‌های خارجی به‌عنوان مکمل در هفته‌های پرتقاضا استفاده شود.