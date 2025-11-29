تصاویر تازه از بمباران و انهدام یک زاغه مهمات در عراق

پس از پرواز شماری جنگنده با منشاء نامشخص در محدوده مرز ایران و کردستان عراق، تصاویر تازه‌ای از بمباران و انهدام یک زاغه مهمات در عراق منتشر شده است. برخی منابع خبری گفته‌اند این انبارهای مهمات متعلق به گروه تجزیه طلب پژاک بوده که برخی اقدامات خطرناک دپو شده بوده، هرچند هنوز منابع رسمی عراق در این زمینه موضع گیری نداشته‌اند.