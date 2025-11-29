قیمت مرغ امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین؛ امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴، فیله مرغ با نرخ ۳۸۷ هزار تومان عرضه شد.
|
فیله مرغ ۱ کیلوگرم
|۳۸۷٬۰۰۰
|
مرغ ارگانیک رضوانی
|۵۲۲٬۰۰۰
|
مرغ سبز اورگانیک
|۲۲۹٬۰۰۰
|
گوشت مرغ سیاه آیام سمانی
|۱٬۹۸۰٬۰۰۰
|
استیک سینه مرغ منجمد ۱۰ کیلوگرم
|۳۴۰٬۰۰۰
|
سنگدان مرغ
|۸۴٬۰۰۰
|
ران مرغ کشتار روز هر کیلو
|۱۶۸٬۰۰۰
|
ران مرغ منجمد ۱۰ کیلویی
|۱۲۴٬۰۰۰
|
ران مرغ
|۱۴۸٬۰۰۰
|
سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی
|۲۴۰٬۳۰۰
|
مرغ گرم کامل کشتار روز اصفهان با برش و تمیزکاری رایگان
|۴۱۰٬۰۰۰
|
پای مرغ
|۳۵٬۰۰۰
|
مرغ خشک پفکی فریزدرایر طعم کچاپ
|۱۸۰٬۰۰۰
|
کتف و بال مرغ تازه ۱ کیلوگرم
|۱۸۹٬۰۰۰
|
جوجه ریز 1 کیلویی سمین
|۲۸۰٬۰۰۰
|
مرغ شمال کاتیک
|۱۴۹٬۹۰۰
|
سنگدان مرغ ساوانا (ارسال فقط از ساری و بابلسر)
|۴۹٬۵۰۰
|
سینه مرغ بدون استخوان ممتاز ۱ کیلوگرم
|-
|
غذای ویژه مرغ
|۳۴۸٬۰۰۰
|
ران مرغ
|۱۳۵٬۰۰۰
|
اسکلت مرغ
|۳۵٬۰۰۰
|
غذای تازه مرغ
|۲۶۸٬۰۰۰
|
جوجه کباب زعفرانی بی استخوان سینه
|۳۱۰٬۰۰۰
|
مرغ
|۳۳٬۰۰۰
|
ران مرغ منجمد سایز ۱۰ کیلوگرم
|۱۴۳٬۰۰۰
|
مرغ کامل ۴ تکه بدون پوست ۲ تا ۲ و نیم کیلوگرم
|-
|
فیله مرغ ممتاز تازه ۱ کیلوگرم
|۳۹۶٬۲۰۰
|
سنگدان مرغ
|۱۶۳٬۰۰۰
|
ران مرغ ۱ کیلوگرم
|۱۲۷٬۰۰۰
|
وکتور مرغ پخته 1
|۲۷٬۰۰۰
|
پک ویژه جوجه و گوشت - پلاستیک پرس شده 100 گرمی
|۴۶۸٬۰۰۰
|
فیله استریپس وایزفود
|۲۳۸٬۰۰۰
|
سینه مرغ بدون استخوان مهیا پروتئین 900 گرمی
|۳۲۴٬۰۰۰
|
گوشت خروس محلی
|۵۰۰٬۰۰۰
|
دوست جوجه (سینه) وایزفود
|۲۳۵٬۰۰۰
|
پر مرغ
|۱۴۰٬۰۰۰
|
گردن مرغ900 گرمی
|۴۲٬۳۰۰
|
بال و بازو مرغ ساده900 گرمی
|۱۶۶٬۵۰۰
|
سینه بی پوست مرغ تازه مهیا ۱۸۰۰ گرم
|۵۲۲٬۰۰۰
|
سینه مرغ900 گرمی
|۲۴۰٬۳۰۰
|
مرغ محلی منجمد کالی
|۳۶۰٬۰۰۰
|
فیله مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی
|۳۵۹٬۱۰۰
|
سینه مرغ پاکشده ۱ کیلوگرم بدون استخوان
|۳۲۵٬۰۰۰
|
غذای تر مرغ ۵۰ درصد پروتئین
|۵۹۰٬۰۰۰
|
پک جوجه کباب
|۲۵۰٬۰۰۰
|
سینه مرغ بدون استخوان ۱ کیلوگرم
|۳۱۷٬۰۰۰
|
مرغ کامل ۸ تکه بدون پوست
|-
|
فیله نیم کیلو تقریبا ۱۰ تیکه
|۲۱۰٬۰۰۰
|
پای مرغ (ارسال فقط از ساری و بابلسر)
|۴۹٬۵۰۰
|
غذای تر مرغ ۸۰ درصد پروتئین
|۷۶۰٬۰۰۰
|
مجموعه وکتور مرغ و خروس محلی
|۶۰٬۰۰۰
|
سینه مرغ بدون پوست با استخوان ساوانا(ارسال فقط از ساری و بابلسر)
|۲۵۳٬۰۰۰
|
سینه مرغ بی پوست 1800گرمی
|۴۸۰٬۶۰۰
|
کتف و بال زعفرانی کاله ۸۰۰ گرم
|۲۷۴٬۹۹۵
|
ران مرغ جدید کد A0173
|۷۵٬۰۰۰
|
مغز ران مرغ ۱ کیلوگرم
|-
|
سنگدان مرغ ۱۰۰ گرم
|۵۰٬۰۰۰
|
ران مرغ سوتکدار کد A0172
|۷۹٬۰۰۰
|
سینه مرغ ممتاز پرهام وزن ۱۵۰۰ گرم بدون پوست با استخوان
|۴۲۹٬۰۰۰
|
ران مرغ بدون پوست
|۲۱۹٬۰۰۰
|
جوجه مخلوط مرینت شده
|۲۰۹٬۰۰۰
|
ران مرغ با پوست ساوانا (ارسال فقط از ساری و بابلسر)
|۱۷۰٬۰۰۰
|
شینسل سینه تازه کیلویی
|۲۸۰٬۰۰۰
|
بال زعفرانی مرغ
|۱۸۹٬۰۰۰
|
تشویقی سگ کتف مرغ چیکو 10 عددی
|۲۳۸٬۰۰۰
|
سینه مرغ بی استخوان900 گرمی
|۳۰۶٬۰۰۰
|
چرخ کرده سینه مرغ ( یک کیلوگرم )
|۴۹۷٬۷۵۰
|
گردن مرغ بدون پوست (ارسال فقط از ساری و بابلسر)
|۳۵٬۰۰۰
|
فیله مرغ ساوانا(ارسال فقط از ساری و بابلسر)
|۴۱۸٬۰۰۰
|
بال و بازو مرغ زعفرانی900 گرمی
|۱۸۳٬۱۵۰
|
مرغ محلی درشت وجوان گیلان.رشت
|۷۹۰٬۰۰۰
|
کتف ساده مرغ
|۱۷۷٬۰۰۰
|
بال مرغ زعفرانی900 گرمی
|۱۹۳٬۰۵۰
|
دمچه مرغ زعفرانی تازه
|۹۰٬۰۰۰
|
اکبر جوجه مخصوص
|۳۰۰٬۰۰۰
|
مغز ران مرغ پویا پروتئین (900 گرم)
|۲۲۵٬۰۰۰
|
سینه مرغ
|۳۳۳٬۰۰۰
|
سینه مرغ بدون پوست و کتف ۱ کیلوگرم
|۳۵۴٬۰۰۰
|
بازو مرغ ساده900 گرمی
|۱۵۷٬۵۰۰
|
ران مرغ900 گرمی
|۱۸۹٬۰۰۰
|
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی
|۳۷۸٬۰۰۰
|
استیک مرغ ساده ( تعدادی )
|۱۲۵٬۰۰۰
|
بال مرغ مرینت شده
|۱۹۹٬۰۰۰
|
سینه با استخوان مرغ ( نیم کیلوگرم )
|۱۷۱٬۰۰۰
|
جوجه سینه زعفرانی - یک کیلوگرم
|-
|
ران مرغ ( نیم کیلوگرم )
|۱۶۷٬۰۰۰
|
اکبر جوجه گلوگاه
|۲۵۰٬۰۰۰
|
فیله سینه مرغ900 گرمی
|۳۰۶٬۰۰۰
|
سبزی مرغ ترش
|۱۲۰٬۰۰۰
|
ران مرغ وگان وایز فود ۳۵۰ گرم
|۲۵۸٬۰۰۰
|
گردن مرغ
|۶۰٬۰۰۰
|
فیله مرغ دودی برند کیت کت وزن 70 گرم
|۲۲۵٬۰۰۰
|
گوشت گیاهی تکه ای بر پایه گندم زیتکس - 330 گرمی
|۳۳۵٬۵۰۰
|
مغز ران مرغ 1800 گرمی
|۳۹۶٬۰۰۰
|
فیله مرغ 1 کیلوگرم
|-
|
فیله مرغ900 گرمی
|۳۵۹٬۱۰۰
|
کتف بدون پوست مرغ ( نیم کیلوگرم )
|۱۴۵٬۰۰۰
|
فیله سینه مرغ استریپس
|۳۴۴٬۰۰۰
|
بال مرغ اسپایسی900 گرمی
|۱۹۳٬۰۵۰
|
ران مرغ کمر دار ( مبنای محاسبه بر اساس 1 کیلو می باشد )
|۱۳۹٬۰۰۰