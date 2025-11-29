میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت مرغ امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴

قیمت مرغ امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ اعلام شد.
قیمت مرغ امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین؛ امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴، فیله مرغ با نرخ ۳۸۷ هزار تومان عرضه شد.

 

فیله مرغ ۱ کیلوگرم

 ۳۸۷٬۰۰۰

مرغ ارگانیک رضوانی

 ۵۲۲٬۰۰۰

مرغ سبز اورگانیک

 ۲۲۹٬۰۰۰

گوشت مرغ سیاه آیام سمانی

 ۱٬۹۸۰٬۰۰۰

استیک سینه مرغ منجمد ۱۰ کیلوگرم

 ۳۴۰٬۰۰۰

سنگدان مرغ

 ۸۴٬۰۰۰

ران مرغ کشتار روز هر کیلو

 ۱۶۸٬۰۰۰

ران مرغ منجمد ۱۰ کیلویی

 ۱۲۴٬۰۰۰

ران مرغ

 ۱۴۸٬۰۰۰

سینه مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 900 گرمی

 ۲۴۰٬۳۰۰

مرغ گرم کامل کشتار روز اصفهان با برش و تمیزکاری رایگان

 ۴۱۰٬۰۰۰

پای مرغ

 ۳۵٬۰۰۰

مرغ خشک پفکی فریزدرایر طعم کچاپ

 ۱۸۰٬۰۰۰

کتف و بال مرغ تازه ۱ کیلوگرم

 ۱۸۹٬۰۰۰

جوجه ریز 1 کیلویی سمین

 ۲۸۰٬۰۰۰

مرغ شمال کاتیک

 ۱۴۹٬۹۰۰

سنگدان مرغ ساوانا (ارسال فقط از ساری و بابلسر)

 ۴۹٬۵۰۰

سینه مرغ بدون استخوان ممتاز ۱ کیلوگرم

 -

غذای ویژه مرغ

 ۳۴۸٬۰۰۰

ران مرغ

 ۱۳۵٬۰۰۰

اسکلت مرغ

 ۳۵٬۰۰۰

غذای تازه مرغ

 ۲۶۸٬۰۰۰

جوجه کباب زعفرانی بی استخوان سینه

 ۳۱۰٬۰۰۰

مرغ

 ۳۳٬۰۰۰

ران مرغ منجمد سایز ۱۰ کیلوگرم

 ۱۴۳٬۰۰۰

مرغ کامل ۴ تکه بدون پوست ۲ تا ۲ و نیم کیلوگرم

 -

فیله مرغ ممتاز تازه ۱ کیلوگرم

 ۳۹۶٬۲۰۰

سنگدان مرغ

 ۱۶۳٬۰۰۰

ران مرغ ۱ کیلوگرم

 ۱۲۷٬۰۰۰

وکتور مرغ پخته 1

 ۲۷٬۰۰۰

پک ویژه جوجه و گوشت - پلاستیک پرس شده 100 گرمی

 ۴۶۸٬۰۰۰

فیله استریپس وایزفود

 ۲۳۸٬۰۰۰

سینه مرغ بدون استخوان مهیا پروتئین 900 گرمی

 ۳۲۴٬۰۰۰

گوشت خروس محلی

 ۵۰۰٬۰۰۰

دوست جوجه (سینه) وایزفود

 ۲۳۵٬۰۰۰

پر مرغ

 ۱۴۰٬۰۰۰

گردن مرغ900 گرمی

 ۴۲٬۳۰۰

بال و بازو مرغ ساده900 گرمی

 ۱۶۶٬۵۰۰

سینه بی پوست مرغ تازه مهیا ۱۸۰۰ گرم

 ۵۲۲٬۰۰۰

سینه مرغ900 گرمی

 ۲۴۰٬۳۰۰

مرغ محلی منجمد کالی

 ۳۶۰٬۰۰۰

فیله ‌مرغ‌ ‌مهیا پروتئین 900 گرمی

 ۳۵۹٬۱۰۰

سینه مرغ پاک‌شده ۱ کیلوگرم بدون استخوان

 ۳۲۵٬۰۰۰

غذای تر مرغ ۵۰ درصد پروتئین

 ۵۹۰٬۰۰۰

پک جوجه کباب

 ۲۵۰٬۰۰۰

سینه مرغ بدون استخوان ۱ کیلوگرم

 ۳۱۷٬۰۰۰

مرغ کامل ۸ تکه بدون پوست

 -

فیله نیم کیلو تقریبا ۱۰ تیکه

 ۲۱۰٬۰۰۰

پای مرغ (ارسال فقط از ساری و بابلسر)

 ۴۹٬۵۰۰

غذای تر مرغ ۸۰ درصد پروتئین

 ۷۶۰٬۰۰۰

مجموعه وکتور مرغ و خروس محلی

 ۶۰٬۰۰۰

سینه مرغ بدون پوست با استخوان ساوانا(ارسال فقط از ساری و بابلسر)

 ۲۵۳٬۰۰۰

سینه مرغ بی پوست 1800گرمی

 ۴۸۰٬۶۰۰

کتف و بال زعفرانی کاله ۸۰۰ گرم

 ۲۷۴٬۹۹۵

ران مرغ جدید کد A0173

 ۷۵٬۰۰۰

مغز ران مرغ ۱ کیلوگرم

 -

سنگدان مرغ ۱۰۰ گرم

 ۵۰٬۰۰۰

ران مرغ سوتکدار کد A0172

 ۷۹٬۰۰۰

سینه مرغ ممتاز پرهام وزن ۱۵۰۰ گرم بدون پوست با استخوان

 ۴۲۹٬۰۰۰

ران مرغ بدون پوست

 ۲۱۹٬۰۰۰

جوجه مخلوط مرینت شده

 ۲۰۹٬۰۰۰

ران مرغ با پوست ساوانا (ارسال فقط از ساری و بابلسر)

 ۱۷۰٬۰۰۰

شینسل سینه تازه کیلویی

 ۲۸۰٬۰۰۰

بال زعفرانی مرغ

 ۱۸۹٬۰۰۰

تشویقی سگ کتف مرغ چیکو 10 عددی

 ۲۳۸٬۰۰۰

سینه مرغ بی استخوان900 گرمی

 ۳۰۶٬۰۰۰

چرخ کرده سینه مرغ ( یک کیلوگرم )

 ۴۹۷٬۷۵۰

گردن مرغ بدون پوست (ارسال فقط از ساری و بابلسر)

 ۳۵٬۰۰۰

فیله مرغ ساوانا(ارسال فقط از ساری و بابلسر)

 ۴۱۸٬۰۰۰

بال و بازو مرغ زعفرانی900 گرمی

 ۱۸۳٬۱۵۰

مرغ محلی درشت وجوان گیلان.رشت

 ۷۹۰٬۰۰۰

کتف ساده مرغ

 ۱۷۷٬۰۰۰

بال مرغ زعفرانی900 گرمی

 ۱۹۳٬۰۵۰

دمچه مرغ زعفرانی تازه

 ۹۰٬۰۰۰

اکبر جوجه مخصوص

 ۳۰۰٬۰۰۰

مغز ران مرغ پویا پروتئین (900 گرم)

 ۲۲۵٬۰۰۰

سینه مرغ

 ۳۳۳٬۰۰۰

سینه مرغ بدون پوست و کتف ۱ کیلوگرم

 ۳۵۴٬۰۰۰

بازو مرغ ساده900 گرمی

 ۱۵۷٬۵۰۰

ران مرغ900 گرمی

 ۱۸۹٬۰۰۰

ران مرغ بی پوست 1800 گرمی

 ۳۷۸٬۰۰۰

استیک مرغ ساده ( تعدادی )

 ۱۲۵٬۰۰۰

بال مرغ مرینت شده

 ۱۹۹٬۰۰۰

سینه با استخوان مرغ ( نیم کیلوگرم )

 ۱۷۱٬۰۰۰

جوجه سینه زعفرانی - یک کیلوگرم

 -

ران مرغ ( نیم کیلوگرم )

 ۱۶۷٬۰۰۰

اکبر جوجه گلوگاه

 ۲۵۰٬۰۰۰

فیله سینه مرغ900 گرمی

 ۳۰۶٬۰۰۰

سبزی مرغ ترش

 ۱۲۰٬۰۰۰

ران مرغ وگان وایز فود ۳۵۰ گرم

 ۲۵۸٬۰۰۰

گردن مرغ

 ۶۰٬۰۰۰

فیله مرغ دودی برند کیت کت وزن 70 گرم

 ۲۲۵٬۰۰۰

گوشت گیاهی تکه ای بر پایه گندم زیتکس - 330 گرمی

 ۳۳۵٬۵۰۰

مغز ران مرغ 1800 گرمی

 ۳۹۶٬۰۰۰

فیله مرغ 1 کیلوگرم

 -

فیله مرغ900 گرمی

 ۳۵۹٬۱۰۰

کتف بدون پوست مرغ ( نیم کیلوگرم )

 ۱۴۵٬۰۰۰

فیله سینه مرغ استریپس

 ۳۴۴٬۰۰۰

بال مرغ اسپایسی900 گرمی

 ۱۹۳٬۰۵۰

ران مرغ کمر دار ( مبنای محاسبه بر اساس 1 کیلو می باشد )

 ۱۳۹٬۰۰۰
مرغ‌ قیمت مرغ کامل فیله کمر فیله مرغ مرغ سبز مرغ ارگانیک مرغ سیاه خبر فوری قیمت ران مرغ
حقوق ثابت با افزایش یکبار در سال اما اجناس غیر ثابت با افزایش nدرصد ،nبار در سال
