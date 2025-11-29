به گزارش تابناک؛ رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران، درباره دیر اعلام شدن تعطیلیها گفت: تلاش میکنیم تصمیمات زودتر از گذشته اطلاعرسانی شود.
محمدصادق معتمدیان رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران درباره انتقادها پیرامون دیرهنگام بودن اعلام تعطیلیها گفت: قانون هوای پاک روند تصمیمگیری مشخصی دارد. ابتدا هواشناسی ۹۶ ساعت قبل وضعیت را اعلام میکند، سپس دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست نظر کارشناسی میدهند و جلسه تصمیمگیری تشکیل میشود.
معتمدیان تأکید کرد: تلاش میکنیم تصمیمات زودتر از گذشته اطلاعرسانی شود و دیروز نیز ساعت ۴ عصر محدودیتها اعلام شد.