میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعطیلی تهران؛ چرا با تاخیر اعلام می‌شود؟

استاندار تهران درباره چرایی تأخیر در اعلام تعطیلی‌ تهران توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۸۴
| |
1241 بازدید
|
۵
تعطیلی تهران؛ چرا با تاخیر اعلام می‌شود؟

به گزارش تابناک؛ رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران، درباره دیر اعلام شدن تعطیلی‌ها گفت: تلاش می‌کنیم تصمیمات زودتر از گذشته اطلاع‌رسانی شود.

محمدصادق معتمدیان رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران درباره انتقادها پیرامون دیرهنگام بودن اعلام تعطیلی‌ها گفت: قانون هوای پاک روند تصمیم‌گیری مشخصی دارد. ابتدا هواشناسی ۹۶ ساعت قبل وضعیت را اعلام می‌کند، سپس دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست نظر کارشناسی می‌دهند و جلسه تصمیم‌گیری تشکیل می‌شود.

معتمدیان تأکید کرد: تلاش می‌کنیم تصمیمات زودتر از گذشته اطلاع‌رسانی شود و دیروز نیز ساعت ۴ عصر محدودیت‌ها اعلام شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استاندار تهران محمدصادق معتمدیان آلودگی هوا تعطیلی اطلاع‌رسانی هوای پاک
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
احتمال تعطیلی تهران تا سه‌شنبه
درس‌هایی از پکن برای تهران
نقش مدیریت یکپارچه شهری در مقابله با آلودگی هوای تهران
در زمان آلودگی هوا چه بخوریم و چه کنیم؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
2
13
پاسخ
دیر میگند که مبادا کارمندی که امکانش رو داره از دود تهران فرار کنه بره شهرستان، نتونه !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
6
پاسخ
به نظرم به جای کارگروه اضطرار آلودگی هوا ، یک فارق التحصیل یا دانشجوی ترم آخر محیط زیست را مسئول قرار بدن .

کافیه یک بررسی اجمالی روی داده های هواشناسی و میزان شاخص آلایندگی بکنه و بر اساس الگویی که مشخص شده محدودیت ها و تعطیلی ها رو اعلام کنه . به خدا که اون کارگروه کاری بیشتر از این انجام نمیده .

حداقل فایده اش اینه که این افراد دیگه لازم نیست بیان تو کارگروه و آلودگی بابت اتوموبیل هاشون هم ایجاد نمیشه .
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
3
پاسخ
آلودگی مگر آلودگی داریم هوای خوب و دلپذیر مانند پکن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
0
پاسخ
دیرتر تا چند جلسه برگزار بشه برای درآمد و اضافه کار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
0
پاسخ
دور کاری با نظر مدیر یعنی بیایید سر کار و ترددها کاملا مشخصه که در اوج خودشه.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۰۹ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۹۲ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۵۶ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۵۵ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dLQ
tabnak.ir/005dLQ