سهمیه‌بندی جدید سوخت برای خودروهای مونتاژی

بر اساس مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر اصلاح سهمیه سوخت خودروها از نیمه دوم آذرماه، سهمیه برخی از خودروها از جمله، خودروهای دولتی (غیر از آمبولانس)، خودروهای نوشماره داخلی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای دوم مالکان تنها مشمول سهمیه با نرخ سوم یا ۵۰۰۰ تومانی می‌شود.
بر اساس مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر اصلاح سهمیه سوخت خودروها از نیمه دوم آذرماه، سهمیه برخی از خودروها از جمله، خودروهای دولتی (غیر از آمبولانس)، خودروهای نوشماره داخلی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای دوم مالکان تنها مشمول سهمیه با نرخ سوم یا ۵۰۰۰ تومانی می‌شود و از آنجایی که در مصوبه اشاره‌ای به خودروهای مونتاژی نشده، تنها در صورتی که صفر کیلومتر یا نوشماره باشند سهمیه اول و دوم آنها قطع خواهد شد. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اخیرا هیئت وزیران مصوبه جدید دولت مبنی بر سهمیه بندی جدید سوخت در کشور را در تاریخ ۱۴ آبان ماه سال جاری به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، با هدف استفاده حداکثری از سهمیه کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین، تصویب کرد که در ابتدای هفته گذشته ابلاغ شد.

 این مصوبه از ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود و اصلاحی جدید در ساختار نظام سوخت یارانه‌ای کشور است و علاوه بر سهمیه اول و دوم، نرخ سهمیه سوم نیز برای برخی از خودروها و وسایل نقلیه اعلام خواهد شد به طوریکه علاوه بر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی، نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی نیز اضافه شده که در صورت مصرف ۶۰ لیتر ماهانه ۱۵۰۰ تومانی و مصرف ۱۰۰ لیتر به نرخ دوم یا ۳۰۰۰ تومانی، مصرف مازاد با نرخ سوم قابل استفاده است.  

از سوی دیگر نرخ سوم یا بنزین ۵۰۰۰ تومانی شامل خودروهای صفر یا نوشماره داخلی، خودروهای دوم یا غیر از خودرو اول مالکان خودروهای داخلی، خودروهای خارجی وارداتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای دوگانه سوز و خودروها با پلاک دولتی می‌شود.

همچنین از نیمه دوم آذرماه، هر خودرویی که از طریق کارت جایگاه سوخت اقدام به سوخت گیری کند نرخ بنزین ۵۰۰۰ تومانی برای وی محاسبه می‌شود؛ به عبارتی اگر از کارت جایگاه یا همان کارت اضطراری/آزاد استفاده شود، قیمت بنزین با نرخ جدید محاسبه خواهد شد.  

تنها یک خودرو واجد سهمیه است

همچنین، مطابق این مصوبه، اشخاص حقیقی مالک خودروهای سواری شخصی بنزین سوز که دارای بیش از یک خودرو باشند، تنها برای یکی از خودروهای مشمول واجد سهمیه بنزین با نرخ‌های سهمیه اول و دوم خواهند بود و سهمیه کارت سوخت شخصی سایر خودروهای تحت تملک آنها مشمول نرخ سوم (۵۰۰۰ تومانی) خواهد بود و  مقرر شده تا وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق سامانه ذیربط این امکان را فراهم آورند تا مالکان در بازه زمانی یک ماهه خودروی مورد نظر خود را به عنوان خودروی سهمیه دار انتخاب کرده اما در صورت عدم انتخاب خودرو توسط مالک و اگر یک مالک چند خودرو داشته باشد، وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مجاز است یک دستگاه از خودروهای مشمول وی را به عنوان خودروی سهمیه دار تعیین کند.

وضعیت سهمیه خودروهای دوگانه سوز چگونه است؟

علاوه بر این، براساس مفاد این مصوبه، به منظور متنوع سازی سبد سوخت ناوگان حمل و نقل و کاهش انتشار آلاینده‌ها با استفاده از سوخت پاک سی‌ان‌جی (CNG) وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد نسبت به تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز اقدام و همچنین میزان سهمیه با نرخ دوم خودروهای دوگانه سوز از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۴ به نصف کاهش می‌یابد.

نگاهی به مصوبه

همانطور که گفته شد و براساس آنچه در این مصوبه آمده است؛ خودروهای دولتی، خودروهای وارداتی (خارجی) و آن دسته از خودروهایی که نوشماره یا صفر کیلومتر (خودرویی که تازه از کارخانه بیرون آمده باشد) هستند یا اخیرا ثبت شده‌اند، مشمول سهمیه اول و دوم یارانه‌ای بنزین نمی شوند و بنزین ۶۰+۱۰۰ لیتری با نرخ اول و دوم به آنها تعلق نمی‌گیرد و در نتیجه،   تعداد زیادی از خودروها به‌ویژه خودروهای جدید، خارجی و خودروهای دولتی، از نرخ اول و دوم استفاده نمی‌کنند.

 طبق آنچه گفته شده دولت با اجرای این مصوبه قصد دارد تا با مدیریت مصرف سوخت از کاهش هدررفت و همچنین قاچاق سوخت جلوگیری کند تا مصرف بی‌رویه کاهش پیدا کند و اگر این سیاست به درستی اجرا شود، می‌تواند منجر به صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش قاچاق سوخت شود.  

تکلیف خودروهای مونتاژی چیست؟

با این حال نکته‌ای که در این جا باید به آن اشاره داشت، مربوط به مالکان خودروهای صفر کیلومتر داخلی است که هیچگونه سهمیه با نرخ اول و دوم یعنی ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی به آنها تعلق نمی‌گیرد. برای مثال اگر شخصی پس از سالها پس انداز برای اولین بار اقدام به خرید خودرو داخلی کند و یک خودرو صفر کیلومتر خریداری کند، سهمیه بنزین وی با نرخ سوم یعنی ۵۰۰۰ تومانی خواهد بود و این در حالی است که کسانی که از خودروهای مونتاژی (مونتاژ داخل) چند میلیارد تومانی استفاده می‌کنند، از آنجایی که در مصوبه فوق، هیچ اشاره‌ای به خودروهای مونتاژی نشده است، مشمول استفاده از سهمیه اول و دوم خواهند بود و به عبارتی در گروه خودروهای معمولی قرار می‌گیرند و تنها در صورتی که نوشماره یا صفر کیلومتر باشند، سهمیه اول و دوم به آنها تعلق نمی‌گیرد.  

سهمیه بندی سوخت سوخت خودروهای مونتاژی سهمیه سوخت سهمیه بنزین بنزین خودروهای دولتی
