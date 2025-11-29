میلی صفحه خبر لوگو بالا
تصویر کمتر دیده شده از آهو خردمند و همسرش

تصویری کمتر دیده شده و متفاوت از آهو خردمند را در کنار همسرش محمود استادمحمد و در دهه ۶۰ مشاهده می کنید.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۷۰
| |
1249 بازدید

تصویر کمتر دیده شده از آهو خردمند و همسرش

به گزارش تابناک؛ تصویری کمتر دیده شده و متفاوت از آهو خردمند را در کنار همسرش محمود استادمحمد و در دهه ۶۰ مشاهده می‌کنید.

محمود استادمحمد سال ۱۳۹۲ بر اثر ابتلا به سرطان کبد درگذشت.

 

تصویر کمتر دیده شده از آهو خردمند و همسرش

برچسب ها
آهو خردمند بازیگر محمود استادمحمد
