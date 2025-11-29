تصویر کمتر دیده شده از آهو خردمند و همسرش

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0645\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0627\u0632 \u0622\u0647\u0648 \u062e\u0631\u062f\u0645\u0646\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0647\u0645\u0633\u0631\u0634 \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f\u0645\u062d\u0645\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u062f\u0647\u0647 \u06f6\u06f0 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\u0645\u062d\u0645\u0648\u062f \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f\u0645\u062d\u0645\u062f \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f2 \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0627\u0628\u062a\u0644\u0627 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0637\u0627\u0646 \u06a9\u0628\u062f \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a.\n\u00a0\n