حمله پهپادی روسیه به کی‌یف!

مقامات اوکراین اعلام کردند که ارتش روسیه با حمله پهپادی دو منطقه در پایتخت این کشور را هدف قرار داد.
حمله پهپادی روسیه به کی‌یف!

خبرگزاری رویترز به نقل از رئیس مدیریت نظامی کی‌یف؛ پایتخت اوکراین اعلام کرد که پهپادهای روسیه به دو منطقه در این شهر حمله کردند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس این گزارش، یک غیرنظامی در حمله روسیه به پایتخت کشته و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

سه روز پس از آن یعنی پنجشنبه پنجم اسفند سال ۱۴۰۰، پوتین عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد و این جنگ همچنان ادامه دارد.

کی‌یف کی یف اوکراین پهپاد روسی حمله روسیه به اوکراین پوتین دونتسک لوهانسک دونباس مسکو خبر فوری
