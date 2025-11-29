میلی صفحه خبر لوگو بالا
روسیه: واتس‌اپ در خطر مسدود شدن

خبرگزاری‌ها گزارش دادند که نهاد ناظر بر ارتباطات دولتی روسیه (روس کومنادزور)، روز جمعه، تهدید کرد که در صورت عدم رعایت قوانین این کشور، واتس‌اپ را به طور کامل مسدود خواهد کرد.
روسیه: واتس‌اپ در خطر مسدود شدن

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روسیه در ماه اوت، به محدود کردن برخی از تماس‌ها در واتس‌اپ و تلگرام مبادرت کرد و این پلتفرم‌های پیام رسان خارجی را به خودداری از به اشتراک گذاشتن اطلاعات با مجریان قانون در پرونده‌های کلاهبرداری و تروریسم متهم کرد.

خبرگزاری اینترفاکس به نقل از این روس کومنادزور نوشت: اگر این سرویس پیام‌رسان همچنان از رعایت الزامات قانون روسیه خودداری کند، به طور کامل مسدود خواهد شد.

بر اساس گزارش رویترز، مقامات روسی در حال تبلیغ یک برنامه بومی تحت حمایت دولت به نام «مکس» هستند که منتقدان ادعا می‌کنند می‌تواند برای ردیابی کاربران استفاده شود. اما رسانه‌های دولتی این اتهامات را دروغ خوانده‌اند.

روسیه واتس آپ واتساپ تهدید مسدودی دسترسی تلگرام پیام رسان
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
