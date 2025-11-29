زنگ خطر تورم به صدا درآمد!

رشد سریع متغیرهای پولی، بالا رفتن انتظارات تورمی و نوسانات ارزی، مهم‌ترین عواملی هستند که طی ماه‌های اخیر به شتاب تورمی دامن زده‌اند. اجرای اصلاحات قیمت بنزین در میانه پاییز نیز موضوعی است که می‌تواند فشار بیشتری بر سطح عمومی قیمت‌ها وارد کند و انتظارات تورمی را در ماه‌های آینده تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس سه سناریو، در حالت خوش‌بینانه این نرخ می‌تواند به حدود ۵۰.۵درصد برسد. در سناریوی میانی، تورم پایان سال ۵۱.۷درصد برآورد می‌شود و در سناریوی بدبینانه احتمال نزدیک‌شدن آن به حدود ۵۵درصد وجود دارد. در هر سه سناریو نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از 50درصد می‌رسد و احتمالا در بدترین سناریو تا حدود 55درصد نیز افزایش یابد.

برآوردها نشان می‌دهد درصورتی‌که تورم اقتصاد ایران روند سه‌ماهه شهریور، مهر و آبان را در ماه‌های باقی‌مانده سال ادامه دهد، نرخ تورم نقطه‌ای در انتهای سال به 54.8درصد خواهد رسید. اگر روند 8 ماهه نخست سال در نظر گرفته شود، سال جاری با نرخ تورم نقطه‌ای 51.7 درصد به پایان می‌رسد. همچنین، نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه در صورتی که روند یک‌ساله گذشته تورم در نظر گرفته شود، 50.5 درصد ثبت خواهد شد.

گروه نان و غلات و میوه و خشکبار دو قلمی هستند که در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، افزایشی بیش از 100 درصد ثبت کرده‌اند. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان ماه، 66.2 درصد اعلام شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، ضریب اهمیت کالاهای خوراکی و آشامیدنی برای سه دهک نخست درآمدی بیش از 40 درصد است.

در گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم آبان‌ماه، تفاوت تورم در مناطق شهری و روستایی قابل‌توجه است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات برای نقاط شهری 66.5 و برای نقاط روستایی 64.1 درصد ثبت شده است. در میان استان‌های کشور، سمنان با ثبت تورم نقطه‌ای 59.3درصدی بالاترین تورم آبان ماه را داشته است.