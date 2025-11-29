میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زنگ خطر تورم به صدا درآمد!

تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان‌ماه با ثبت نرخ ۴۹.۴درصد به بالاترین سطح خود در ۳۰ماه اخیر رسید؛ اتفاقی که نشان می‌دهد گسل‌های تورمی در اقتصاد ایران همچنان فعال‌ هستند.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۶۰
| |
862 بازدید
|
۱
زنگ خطر تورم به صدا درآمد!

رشد سریع متغیرهای پولی، بالا رفتن انتظارات تورمی و نوسانات ارزی، مهم‌ترین عواملی هستند که طی ماه‌های اخیر به شتاب تورمی دامن زده‌اند. اجرای اصلاحات قیمت بنزین در میانه پاییز نیز موضوعی است که می‌تواند فشار بیشتری بر سطح عمومی قیمت‌ها وارد کند و انتظارات تورمی را در ماه‌های آینده تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس سه سناریو، در حالت خوش‌بینانه این نرخ می‌تواند به حدود ۵۰.۵درصد برسد. در سناریوی میانی، تورم پایان سال ۵۱.۷درصد برآورد می‌شود و در سناریوی بدبینانه احتمال نزدیک‌شدن آن به حدود ۵۵درصد وجود دارد. در هر سه سناریو نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از 50درصد می‌رسد و احتمالا در بدترین سناریو تا حدود 55درصد نیز افزایش یابد.

برآوردها نشان می‌دهد درصورتی‌که تورم اقتصاد ایران روند سه‌ماهه شهریور، مهر و آبان را در ماه‌های باقی‌مانده سال ادامه دهد، نرخ تورم نقطه‌ای در انتهای سال به 54.8درصد خواهد رسید. اگر روند 8 ماهه نخست سال در نظر گرفته شود، سال جاری با نرخ تورم نقطه‌ای 51.7 درصد به پایان می‌رسد. همچنین، نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه در صورتی که روند یک‌ساله گذشته تورم در نظر گرفته شود، 50.5 درصد ثبت خواهد شد.

 گروه نان و غلات و میوه و خشکبار دو قلمی هستند که در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، افزایشی بیش از 100 درصد ثبت کرده‌اند. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان ماه، 66.2 درصد اعلام شده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، ضریب اهمیت کالاهای خوراکی و آشامیدنی برای سه دهک نخست درآمدی بیش از 40 درصد است.

در گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم آبان‌ماه، تفاوت تورم در مناطق شهری و روستایی قابل‌توجه است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات برای نقاط شهری 66.5 و برای نقاط روستایی 64.1 درصد ثبت شده است. در میان استان‌های کشور، سمنان با ثبت تورم نقطه‌ای 59.3درصدی بالاترین تورم آبان ماه را داشته است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تورم رشد تورم رشد قیمت ها متغیرهای پولی قیمت بنزین اقتصاد
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تورم سال آینده چند درصد می‌شود؟
آیا نرخ تورم از محدوده فعلی خود نیز عبور می‌کند؟
کرونا بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد جهانی و افزایش تورم
مقدار تورمی که افزایش قیمت بنزین ایجاد می‌کند
تورم در فروردین بالا رفت/ کمترین و بیشترین افزایش قیمت‌ها در کدام استان‌ها؟
علت تورم و تاثیر آن در اقتصاد چیست؟
استقراض در کار نیست ولی تورم همچنان‌ برجاست
آیا کاهش «شتاب رشد تورم» ادامه خواهد داشت؟
جزئیات اثرات قیمت بنزین بر تورم
بیراهه سطحی‌نگری در بازار سهام
چرا سکه ۷ میلیون تومان گران شد؟
نرخ تورم آذر ۱۳.۷ درصد شد
بیشترین و کمترین نرخ تورم برای کدام استان است؟
محجوب: پس از «اتیوپی» بالاترین تورم را داریم
تورم آمریکا در کف سه ماهه
تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین زیر ۲ درصد
تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین چقدر است؟
مدیریت تورم تا چه حد می تواند به بهبود اقتصاد کمک کند؟
با بنزین و قیمت آن چه کنیم؟
در اولین فرصت به حساب تورم خواهیم رسید!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
3
پاسخ
عزیز زنگ خطر نیست ، تبدیل شده به یه بوق ممتد ....
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۰۷ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۵۲ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005dL2
tabnak.ir/005dL2