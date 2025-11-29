رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی بابل گفت: فردی که در سه نقطه از جنگل‌های هیرکانی در این بخش از شهرستان بابل مبادرت به آتش افروزی کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی بابل گفت: فردی که در سه نقطه از جنگل‌های هیرکانی در این بخش از شهرستان بابل مبادرت به آتش افروزی کرده بود، دستگیر شد.

میثم اکبری روز شنبه اظهار کرد: با توجه به افزایش گشت‌های مردمی و بسیجی در جنگل‌های هیرکانی بابل این فرد شناسایی و با دستور مقام قضایی دستگیر شد.

وی گفت: فرد دستگیر شده ادعا کرده بود به خاطر تهیه پایه‌های چوبی در سه نقطه از جنگل‌های هیرکانی در بخش بندپی شرقی بابل آتش افروزی کرد.

رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی بابل با اشاره به این مطلب که بخش بندپی شرقی بابل میزبان گستره وسیعی از جنگل‌های هیرکانی در این شهرستان است، اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بسیج به همراه گشت‌های مستمر در جنگل‌های این خطه از شمال انجام می‌شود.

اکبری تصریح کرد: در راستای همین گشت زنی‌ها این فرد شناسایی و با دستور قضایی دستگیر شد چرا که امنیت این میراث کهن برای ما بسیار ارزشمند است.

استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه‌های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.

برای حفاظت و مدیریت عرصه‌های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه‌ها را مدیریت می‌کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه‌های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل‌های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.

مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می‌شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.