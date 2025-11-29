رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در خصوص علت عدم واردات موتورسیکلت‌های برقی به پایتخت توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در مورد تأمین موتورسیکلت‌های برقی برای پایتخت، گفت: شهرداری پیگیر خرید این موتور‌ها بود، اما با توجه به محدودیت در تخصیص ارز، اولویت بر خرید اتوبوس گذاشته شد.

وی همچنین تصریح کرد: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران موضوع خرید موتورسیکلت را در کنار دیگر وسایل حمل و نقل عمومی در برنامه خود قرار داده بود، اما تخصیص ارز صورت نگرفت و دولت در این زمینه همکاری نکرد.

آقامیری در ادامه یادآور شد: با این شرایط ارزی، خرید اتوبوس‌های برقی با زحمت پیگیری می‌شود که بتوان ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه را در موعد مقرر وارد تهران کرد.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: وزارت صمت نیز باید در خرید موتورسیکلت‌ها ورود کند، اما آنچه مهم است تخصیص ارز از سوی دولت است که انجام نشده است.