دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل، در پی بیتوجهی برخی گردشگران نسبت به آتش سوزیهای گسترده در جنگلهای مازندران، دستور داد تا اقامت شبانه در جنگلهای این شهرستان ممنوع و گشتهای بازدیدی نیز شبانه روزی فعال شود.
حجت الله حاتمی گفت: این تصمیم با توجه به شرایط کم بارشی در فصل پاییز و همچنین افزایش حضور گردشگران در عرصههای طبیعی و جنگلی و احتمال بروز آتشسوزی در عرصههای طبیعی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل و اصحاب رسانه ابلاغ شد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال شهرستان آمل افزود: در این بخشنامه با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و بمنظور صیانت از انفال عمومی و حفظ سرمایههای ملی، مورد تأکید جدی قرار گرفته است.
حاتمی، تقویت و افزایش گشتهای شبانهروزی در مناطق مستعد حریق به ویژه در مناطق با دارای تراکم پوشش جنگلی را یکی از راهکارهای مهم بازدارنده دراین خصوص اعلام کرد و ادامه داد: انتظار است در روزهای آینده تابلوهای هشدار در مبادی ورودی جنگلها و مناطق تفریحی با مضامین ممنوعیت اقامت شبانه و روشن کردن آتش و هشدار خطر آتشسوزی نصب و اطلاع رسانی شود.
وی اضافه کرد: توقف و اقامت شبانه افراد در داخل عرصههای جنگلی غیرقانونی خواهد بود و برخورد قانونی با متخلفان خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل با تاکید براینکه روشن کردن هرگونه آتش توسط گردشگران حتی در مناطق بهظاهر ایمن بهطور کامل ممنوع و با الزام یگان حفاظت به جلوگیری و برخورد قانونی با متخلفان انجام شود، از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی نیز درخواست کرد تا با تجهیزات و امکانات اولیه اطفای حریق از جمله کپسول آتشنشانی، بیل و سایر ملزومات آمادگی کامل داشته باشند.
حاتمی همچنین از اهالی رسانه نیز درخواست کرد، با انتشار هشدارهای پیشگیرانه، تهیه گزارش و محتوای آموزشی تبیین عواقب سنگین آتش سوزیهای جنگلی و انعکاس موارد مشاهده شدهی تخلفات و بی مبالاتی برخی شهروندان که میتواند منجربه فاجعهای زیست محیطی شوند، اطلاعرسانی گسترده و فرهنگسازی عمومی داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه پیشگیری از آتشسوزی بسیار سادهتر و کمهزینهتر از اطفای آن است، از عموم شهروندان و دوستداران منابع طبیعی درخواست کرد: باید میراث سبز را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.
شهرستان آمل دارای بیش از ۱۵۰ هزار هکتار پوشش جنگلی و مرتعی است.
کم بارشیهای فصل پاییز امسال و نیز بیاحتیاطی بسیاری گردشگران عمدتا غیربومی و مسافر در جنگلهای مازندران که با روشن کردن آتش برای پخت و گرم کردن غذا، با فراموشی باعث آتشسوزیهای گسترده در این مدت شدند.
نمونه فاجعه بار آن آتش سوزی حدود دو هفتهای در جنگلهای الیت در بخش مرزن آباد شهرستان چالوس در ماه جاری بوده است.