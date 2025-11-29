میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ممنوعیت اقامت شبانه گردشگران در جنگل‌ها ابلاغ شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل، در پی بی‌توجهی برخی گردشگران نسبت به آتش سوزی‌های گسترده در جنگل‌های مازندران، دستور داد تا اقامت شبانه در جنگل‌های این شهرستان ممنوع و گشت‌های بازدیدی نیز شبانه روزی فعال شود.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۳۲
| |
190 بازدید
|
۳
ممنوعیت اقامت شبانه گردشگران در جنگل‌ها ابلاغ شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل، در پی بی‌توجهی برخی گردشگران نسبت به آتش سوزی‌های گسترده در جنگل‌های مازندران، دستور داد تا اقامت شبانه در جنگل‌های این شهرستان ممنوع و گشت‌های بازدیدی نیز شبانه روزی فعال شود.

حجت الله حاتمی گفت: این تصمیم با توجه به شرایط کم بارشی در فصل پاییز و همچنین افزایش حضور گردشگران در عرصه‌های طبیعی و جنگلی و احتمال بروز آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل و اصحاب رسانه ابلاغ شد.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان آمل افزود: در این بخشنامه با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بمنظور صیانت از انفال عمومی و حفظ سرمایه‌های ملی، مورد تأکید جدی قرار گرفته است.

حاتمی، تقویت و افزایش گشت‌های شبانه‌روزی در مناطق مستعد حریق به ویژه در مناطق با دارای تراکم پوشش جنگلی را یکی از راهکار‌های مهم بازدارنده دراین خصوص اعلام کرد و ادامه داد: انتظار است در روز‌های آینده تابلو‌های هشدار در مبادی ورودی جنگل‌ها و مناطق تفریحی با مضامین ممنوعیت اقامت شبانه و روشن کردن آتش و هشدار خطر آتش‌سوزی نصب و اطلاع رسانی شود.

وی اضافه کرد: توقف و اقامت شبانه افراد در داخل عرصه‌های جنگلی غیرقانونی خواهد بود و برخورد قانونی با متخلفان خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل با تاکید براینکه روشن کردن هرگونه آتش توسط گردشگران حتی در مناطق به‌ظاهر ایمن به‌طور کامل ممنوع و با الزام یگان حفاظت به جلوگیری و برخورد قانونی با متخلفان انجام شود، از نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی نیز درخواست کرد تا با تجهیزات و امکانات اولیه اطفای حریق از جمله کپسول آتش‌نشانی، بیل و سایر ملزومات آمادگی کامل داشته باشند.

حاتمی همچنین از اهالی رسانه نیز درخواست کرد، با انتشار هشدارهای پیشگیرانه، تهیه گزارش و محتوای آموزشی تبیین عواقب سنگین آتش سوزی‌های جنگلی و انعکاس موارد مشاهده شده‌ی تخلفات و بی مبالاتی برخی شهروندان که می‌تواند منجربه فاجعه‌ای زیست محیطی شوند، اطلاع‌رسانی گسترده و فرهنگ‌سازی عمومی داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری از آتش‌سوزی بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از اطفای آن است، از عموم شهروندان و دوستداران منابع طبیعی درخواست کرد: باید میراث سبز را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

شهرستان آمل دارای بیش از ۱۵۰ هزار هکتار پوشش جنگلی و مرتعی است.

کم بارشی‌های فصل پاییز امسال و نیز بی‌احتیاطی بسیاری گردشگران عمدتا غیربومی و مسافر در جنگل‌های مازندران که با روشن کردن آتش برای پخت و گرم کردن غذا، با فراموشی باعث آتش‌سوزی‌های گسترده در این مدت شدند.

نمونه فاجعه بار آن آتش سوزی حدود دو هفته‌ای در جنگل‌های الیت در بخش مرزن آباد شهرستان چالوس در ماه جاری بوده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ممنوعیت اقامت شبانه جنگل آتش سوزی گردشگران کم بارش جنگل‌های الیت
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آتش سوزی گسترده در جنگل ابر شاهرود / موج آتش در جنگل هیرکانی عادی نیست
آتش‌سوزی جنگل‌های دیزمار در جلفا
تصاویر تکان‌دهنده نبرد سگ با آتش در جنگل قره‌داغ
تصاویر هوایی حریق جنگل‌های الیت از داخل کابین هلی کوپتر
تکذیب آتش سوزی در جنگل‌های نوشهر
مجموع خسارت جنگل الیت چالوس در آتش‌سوزی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
0
پاسخ
قاطع عمل کنید. نباید هر کسی هر غلطی خواست بکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
0
پاسخ
این درسته
برای اینکه بتونن حرکات موزون و اهنگ و اینا بزارن میروند جاهای عمقی تر و اتش میزنند
ASad
|
United Arab Emirates
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
0
پاسخ
جنگل جای آشغال ریختن نیست هر جا گردشگر برود آشغال می ریزد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۰۵ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dKa
tabnak.ir/005dKa