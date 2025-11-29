En
کد خبر:۱۳۴۲۸۲۵
نبض خبر

مجری مشهور آمریکایی: اگر علیه اسرائیل حرف بزنم، کشته می‌شوم!

کندیس اونز، تحلیلگر سرشناس و مجری تلویزیونی آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده عملاً یک «کشور اشغال‌شده» توسط اسرائیل است. این مجری تلویزیونی گفت: «آیا به‌نظر شما طبیعی است که تقریباً هر فردی که درباره اسرائیل صحبت می‌کند باید در ابتدای حرف‌هایش بگوید که «می‌دانید، من نمی‌خواهم کشته شوم»؟ دربارهٔ هیچ کشور دیگری در جهان چنین نگرانی‌ای وجود ندارد، جز کشوری که کشور ما را تصرف کرده است. این حقیقت است؛ ما یک کشور اشغال‌شده‌ایم.»
