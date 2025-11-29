رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم

به گزارش تابناک، روزنامه یدیعوت آحارانوت با انتشار خبری جنجالی مدعی شد جمهوری اسلامی ایران چهار اسکادران میگ-۲۹ ارتقایافته دریافت کرده است؛ ادعایی که هنوز منبع رسمی آن را تأیید نکرده اما همزمانی‌اش با برخی تحولات میدانی، توجه‌ها را به خود جلب کرده است.

این ادعا در حالی مطرح شده که منابع نزدیک به نیروی هوایی ارتش پیش‌تر از انجام یک برنامه گسترده برای ارتقای میگ-۲۹های موجود در نهاجا خبر داده بودند.

تعداد بازدید : 155 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2169411" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1342800/2169411?width=700&height=400"></script></div>

در همین بازه زمانی، تصاویری تازه منتشر شده که نشان می‌دهد جنگنده‌هایی در نوار مرزی ایران و عراق اقدام به تمرین بمباران اهداف زمینی کرده‌اند؛ مانوری که هم در فضای رسانه‌ای و هم در تحلیل‌های منطقه‌ای با گمانه‌زنی درباره تغییر سطح آمادگی رزمی نیروی هوایی ایران همراه شده است.