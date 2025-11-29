میلی صفحه خبر لوگو بالا
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم

روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت مدعی دریافت چهار اسکادران میگ-۲۹ ارتقایافته توسط ایران شده است؛ ادعایی که با خبرهای پیشین درباره برنامه ارتقای ناوگان میگ-۲۹ نهاجا همخوانی پیدا کرده است.
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد

به گزارش تابناک، روزنامه یدیعوت آحارانوت با انتشار خبری جنجالی مدعی شد جمهوری اسلامی ایران چهار اسکادران میگ-۲۹ ارتقایافته دریافت کرده است؛ ادعایی که هنوز منبع رسمی آن را تأیید نکرده اما همزمانی‌اش با برخی تحولات میدانی، توجه‌ها را به خود جلب کرده است.

این ادعا در حالی مطرح شده که منابع نزدیک به نیروی هوایی ارتش پیش‌تر از انجام یک برنامه گسترده برای ارتقای میگ-۲۹های موجود در نهاجا خبر داده بودند.

در همین بازه زمانی، تصاویری تازه منتشر شده که نشان می‌دهد جنگنده‌هایی در نوار مرزی ایران و عراق اقدام به تمرین بمباران اهداف زمینی کرده‌اند؛ مانوری که هم در فضای رسانه‌ای و هم در تحلیل‌های منطقه‌ای با گمانه‌زنی درباره تغییر سطح آمادگی رزمی نیروی هوایی ایران همراه شده است.

میگ 29 ارتش ایران اسرائیل یدیعوت آحارنوت جنگ ایران و اسرائیل
