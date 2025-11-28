میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هم اکنون؛ تهران در جایگاه هفتمین شهر آلوده جهان

تهران در حال حاضر با شاخص ۱۹۲ در جایگاه هفتمین شهر آلوده جهان قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۴۲۷۷۸
| |
408 بازدید

هم اکنون؛ تهران در جایگاه هفتمین شهر آلوده جهان

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران شاخص جهان آلوده
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خطوط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آلوده ترین شهر جهان کجاست؟
ثبت تهران به عنوان یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان
هوای تهران تا پایان هفته آلوده است
کیفیت هوای تهران امروز چگونه است؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005dJi
tabnak.ir/005dJi