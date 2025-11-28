میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تمدید مهلت ثبت‌نام برای خودروهای وارداتی

مهلت افتتاح حساب وکالتی و ثبت‌نام در سامانه خودروهای وارداتی تمدید شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۷۴۵
| |
2 بازدید
تمدید مهلت ثبت‌نام برای خودروهای وارداتی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مهلت افتتاح حساب وکالتی برای شرکت در طرح عرضه خودرو‌های وارداتی که از روز سه‌شنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده بود، ابتدا قرار بود تا روز یکشنبه (۹ آذر) ادامه یابد، اما این زمان بنا بر اعلام سامانه یکپارچه فروش خودرو‌های وارداتی به نشانی salecars.ir تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه دهم آذرماه تمدید شد. براساس اطلاعیه منتشرشده، متقاضیان می‌توانند در بازه تعیین‌شده یکی از حساب‌های خود را نزد بانک‌های واجد شرایط، به نام «سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی» وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب مسدود کنند. سامانه تأکید کرده است؛ حساب‌هایی که با عنوانی غیر از عنوان مذکور وکالتی شوند، امکان ثبت‌نام نخواهند داشت و مسئولیتی نیز متوجه سامانه نخواهد بود.

از سوی دیگر، مهلت ثبت‌نام و انتخاب اولویت‌ها که پیش‌تر تا ۱۲ آذرماه اعلام شده بود، تا ۱۵ آذرماه تمدید شده است و متقاضیان موجود در فهرست مجاز می‌توانند طی این مدت با مراجعه به سامانه اقدام به ثبت‌نام و انتخاب دو اولویت کنند. #خودرو

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تمدید خودرو ثبت نام حساب وکالتی سامانه وارداتی
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زمان ثبت‌نام حج مشخص شد
ترخیص ۱۳ هزار خودرو وارداتی از هفته آینده
خبر فوری: سهمیه این خودروها برمی گردد
سامانه جدید بنزین برای رانندگان اینترنتی در راه است
بنزین در حقیقت ۴ نرخی است نه ۳ نرخی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید
منشأ صدای هواپیماهای جنگی در مرز عراق با ایران
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005dJB
tabnak.ir/005dJB