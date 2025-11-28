به گزارش تابناک؛ با توجه به آلودگی هوا و شیوع بیماری آنفولانزا، مدارس این استان‌ها فردا شنبه ۸ آذر تعطیل و یا به صورت مجازی برگزار می‌شود.

تهران

استاندار تهران بنابر مصوبات جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان اظهار داشت: مدارس و دانشگا‌ های استان تهران به استثنای ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم فیروزکوه، دماوند و پردیس در تمام مقاطع مجازی شد. ادارات با نظر مدیران طی فردا دورکار خواهند بود.

آذربایجان شرقی

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، در خصوص وضعیت فعالیت مدارس فردا شنبه هشتم آذر اطلاعیه صادر کرد که در این اطلاعیه آمده است:بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا فعالیت آموزشی مدارس شهرستان تبریز (نواحی پنجگانه، خسروشاه، باسمنج و سردرود) و شهرستان‌های اسکو (اسکو، شهر جدید و ایلخچی)، بناب، عجب‌شیر، آذرشهر (آذرشهر و گوگان)، ملکان، لیلان، شبستر (شبستر، صوفیان و تسوج) مراغه و مرند به صورت مجازی و در شبکه شاد انجام خواهد گرفت.

اردبیل

معاون استاندار اردبیل اعلام کرد: باتوجه به هشدار آلایندگی، فعالیت‌های آموزشی حضوری در تمامی مدارس و دانشگاه‌های شهر اردبیل طی روز شنبه ۸ آذر تعطیل است.

بوشهر

براساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، آموزش در تمام مدارس استان طی روزهای شنبه و یکشنبه، ۸ و ۹ آذر به‌صورت برخط در بستر شاد برگزار می‌شود. اداره‌کل آموزش‌ و پرورش بوشهر اعلام کرد: این تصمیم با هدف مدیریت شرایط بیماری‌های حاد تنفسی و حفظ سلامت دانش‌آموزان اتخاذ شده است.