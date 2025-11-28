مدارس این استان فردا شنبه تعطیل شد

بهدنبال تداوم آلایندگی هوا و تصمیم کمیته اضطرار آلودگی، وزارت آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در بخشنامهای خبر داد که فعالیت آموزشی مدارس چندین شهرستان آذربایجانشرقی در روز شنبه هشتم آذرماه بهصورت مجازی برگزار میشود.
به گزارش تابناک به نقل از شرق، متن بخشنامه به شرح زیر است: احتراماً پیرو پیگیری مدیران مدارس، دانشآموزان و اولیای گرامی درباره وضعیت فعالیت مدارس در روز شنبه هشتم آذرماه، اعلام میشود که مطابق تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا، آموزش در مدارس شهرستان تبریز (نواحی پنجگانه، خسروشاه، باسمنج و سردرود)، همچنین شهرستانهای اسکو (اسکو، شهر جدید و ایلخچی)، بناب، عجبشیر، آذرشهر (آذرشهر و گوگان)، ملکان، لیلان، شبستر (شبستر، صوفیان و تسوج)، مراغه و مرند بهصورت مجازی و از طریق شبکه شاد برگزار خواهد شد.