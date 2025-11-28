میلی صفحه خبر لوگو بالا
پاسخ قاطع زلنسکی به درخواست جنجالی مسکو

مذاکره‌کننده ارشد اوکراین در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری آتلانتیک گفت تا زمانی که زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین باشد، با واگذاری زمین در ازای صلح موافقت نخواهد کرد.
«ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در مرحله بعدی مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، قصد دارد خط قرمزی بر سر بحث‌برانگیزترین موضوع مذاکرات بکشد که همان درخواست روسیه برای حاکمیت ارضی اوکراین است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اما «آندری یرماک»، مذاکره‌کننده ارشد اوکراین در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری آتلانتیک گفت تا زمانی که زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین باشد، با واگذاری زمین در ازای صلح موافقت نخواهد کرد.

یرماک که رئیس دفتر زلنسکی و مذاکره‌کننده ارشد اوکراین در گفت‌وگوهای صلح است، در این گفت‌وگو با آتلانتیک گفت: «امروزه حتی یک آدم عاقل هم سندی برای واگذاری سرزمین امضا نمی‌کند. تا زمانیکه زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد کسی نباید روی واگذاری زمین به روسیه حساب کند. او به هیچ وجه حاضر به این کار نمی‌شود.»

 این مذاکره‌کننده ارشد اوکراین ادامه داد: «قانون اساسی اوکراین ما را از انجام چنین کاری منع می‌کند. کسی نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد مگر اینکه بخواهد برخلاف قانون اساسی اوکراین و مردم این کشور اقدامی انجام دهد.»

در مورد مساله زمین، اوکراین فقط آماده است در مورد اینکه خط مرزی باید کجا کشیده شود تا مناطق تحت کنترل طرفین درگیر مشخص شود، بحث کند.

یرماک گفت: «تنها چیزی که می‌توانیم در حال حاضر واقع‌بینانه در مورد آن صحبت کنیم، تعریف خط تماس است و این همان کاری است که باید انجام دهیم.»

موضع اوکراین برای دور بعدی مذاکرات که یرماک برای اولین بار مطرح کرد، به شدت فضای موجود برای مذاکره‌کنندگان را برای دستیابی به یک توافق صلح محدود خواهد کرد.

روسیه هیچ تمایلی به عقب‌نشینی از درخواست خود برای خاک اوکراین از جمله بخش‌هایی از این کشور که نیروهای روسی کنترلی بر آنها ندارند، نشان نداده است.

اگرچه مذاکره‌کنندگان در روزهای اخیر به پیشرفت‌هایی در جهت دستیابی به توافق دست یافته‌اند، اما همچنان در مورد مساله حیاتی خاک اختلاف نظر زیادی دارند.

مذاکره‌کننده ارشد اوکراین همچنین ادامه داد طرف‌های آمریکایی شامل «استیو ویتکاف«، فرستاده ویژه ترامپ، «جارد کوشنر» داماد ترامپ و «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در ابوظبی به کار روی این توافق ادامه دادند و در نتیجه پیشنهادی ارائه شد که «با منافع ما مغایرت ندارد و خطوط قرمز ما را در نظر می‌گیرد».

وی افزود در مذاکرات فقط چند سوال کنار گذاشته شد تا روسای جمهور اوکراین و ایالات متحده در مورد آنها تصمیم بگیرند، از جمله تمام نکات مربوط به خاک اوکراین.

مذاکرات صلح تنها در این ماه به طور جدی از سر گرفته شد، درست زمانی که یک رسوایی فساد گسترده، جایگاه زلنسکی را در میان مردم اوکراین و متحدانش در غرب تضعیف کرد. یک تحقیق ۱۵ ماهه که در ۱۰ نوامبر توسط دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین منتشر شد، چندین مقام ارشد دولتی و یکی از شرکای تجاری سابق زلنسکی را به اخاذی و پولشویی حدود ۱۰۰ میلیون دلار رشوه متهم کرد.

بازرسان مستقیما زلنسکی یا یرماک را در این پرونده دخیل ندانسته‌اند. اما درخواست‌ها برای استعفای یرماک در بحبوحه این رسوایی افزایش یافته است. یک دیپلمات ارشد اروپایی اوایل این ماه گفت: «زلنسکی باید خانه تکانی کند. او باید با یرماک شروع کند.»

یرماک در این مصاحبه برای اولین بار به تفصیل به تحقیقات و درخواست‌های ناشی از آن برای کناره‌گیری از سمتش پاسخ داد و گفت: «فشار بسیار زیاد است. این پرونده نسبتا پرسروصدا است و باید یک تحقیق بی‌طرفانه و مستقل بدون نفوذ سیاسی انجام شود.»

مذاکره‌کننده ارشد اوکراین همچنین خاطرنشان کرد: «مردم اوکراین می‌بینند که من در تمام این سال‌ها در تمام سخت‌ترین، غم‌انگیزترین و خطرناک‌ترین لحظات در کنار رئیس‌جمهور بوده‌ام. او در این مذاکرات که سرنوشت کشورمان را تعیین خواهد کرد، به من اعتماد کرد. اگر که مردم از رئیس‌جمهور حمایت می‌کنند، پس این باید به تمام سوالات آنها پاسخ دهد.»

 

