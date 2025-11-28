میلی صفحه خبر لوگو بالا
خبر فوری: سهمیه این خودروها برمی گردد

عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که دولت اصلاح در مصوبه نرخ سوم ‎بنزین را پذیرفته است.
کد خبر: ۱۳۴۲۶۹۶
| |
2 بازدید
خبر فوری: سهمیه این خودروها برمی گردد

به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس، دولت اصلاح در مصوبه نرخ سوم ‎بنزین را پذیرفته و در گام نخست، قصد دارد در جلسات پیش‌روی هیات وزیران، سهمیه خودروهای داخلی ‎نوشماره را بازگرداند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مالک شریعتی در یاداشتی توییتری عنوان کرد: ‏ظاهرا دولت اصلاح در مصوبه نرخ سوم ‎بنزین را پذیرفته و در گام نخست، قصد دارد در جلسات پیش‌روی هیات وزیران، سهمیه خودروهای داخلی ‎نوشماره را بازگرداند.

 عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: این یک ‎خبر خوب است که امیدوارم با اولویت دادن به اجرای سیاست‌های غیرقیمتی مندرج در قانون برنامه هفتم و بودجه۱۴۰۴ تکمیل شود.طبق مصوبه قبلی دولت، بنا بود، خودروهای نوشماره از ۱۵ آذرماه دیگر سهمیه سوخت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نگیرند.

 

برچسب ها
مالک شریعتی قیمت بنزین بنزین نرخ سوم بنزین خودرو برنامه هفتم سهمیه سوخت
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
tabnak.ir/005dIO
