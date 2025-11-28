خبر فوری: سهمیه این خودروها برمی گردد

به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس، دولت اصلاح در مصوبه نرخ سوم ‎بنزین را پذیرفته و در گام نخست، قصد دارد در جلسات پیش‌روی هیات وزیران، سهمیه خودروهای داخلی ‎نوشماره را بازگرداند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: این یک ‎خبر خوب است که امیدوارم با اولویت دادن به اجرای سیاست‌های غیرقیمتی مندرج در قانون برنامه هفتم و بودجه۱۴۰۴ تکمیل شود.طبق مصوبه قبلی دولت، بنا بود، خودروهای نوشماره از ۱۵ آذرماه دیگر سهمیه سوخت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نگیرند.