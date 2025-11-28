حمله نماینده مجلس به روحانی؛ او دروغگوست

کامران غضنفری گفت: توییتر ندارم. تلگرام هم خیلی محدود و گاهی از آن استفاده می‌کنم؛ آن هم بسیار محدود. اینستاگرام هم استفاده نمی‌کنم. معمولاً با ایتا کار می‌کنم.

کامران غضنفری درباره ماجرای خطوط سفید نمایندگان مجلس گفتگویی با خبرآنلاین داشته است که در ادامه می خوانید؛

* آقای غضنفری، طی روزهای گذشته بحث «اینترنت طبقاتی» مطرح شده، زمانی که مشخص شد بسیاری از نماینده‌ها از اینترنت بدون فیلتر استفاده می‌کنند. اولاً می‌خواستم بپرسم آیا همه نماینده‌ها این امکان را دارند که اینترنت بدون فیلتر داشته باشند؟

من اصلاً از این موضوع اطلاعی ندارم.

*یعنی اینترنت خود شما بدون فیلتر نیست؟

من همین اینترنت معمولی را دارم؛ همان چیزی که مردم معمولی استفاده می‌کنند.

* برای شبکه‌های اجتماعی و اینها از فیلترشکن یعنی استفاده می‌کنید؟

من شبکه اجتماعی ایتا و بله، دارم.

*تلگرام و توئیتر ندارید؟

توییتر ندارم. تلگرام هم خیلی محدود و گاهی از آن استفاده می‌کنم؛ آن هم بسیار محدود. اینستاگرام هم استفاده نمی‌کنم. معمولاً با ایتا کار می‌کنم.

من اصلا نمی‌دانم خط سفید چیست

* بعد از اینکه توئیتر به‌روزرسانی شد مشخص شد بسیاری از افرادی که موافق تداوم فیلترینگ بودند از جمله نمایندگان از اینترنت بدون فیلتر استفاده می کنند. به نظر شما این رفتار با موضع‌گیری آن‌ها متناقض نیست؟

از این‌ که گفتید بعضی اینترنت نمی‌دانم «سفید» دارند، اصلاً اطلاعی ندارم. نمی‌دانم آیا نماینده چنین چیزی دارد یا ندارد. ضمن اینکه فکر نمی‌کنم کسی با نامحدود بودن یا ولنگ‌وواز بودن فضای مجازی موافق باشد. آنچه نماینده‌ها می‌گویند این است که فضای مجازی باید قانون‌مند و سامان‌دهی شود، ضوابط داشته باشد و همین‌طور رها نباشد. هیچ کشوری هم در دنیا این‌طوری نیست که فضای مجازی خود را آزاد در اختیار هرکسی بگذارد که هر سکو و پلتفرمی بتواند برای خود فعالیت کند، هر خبر و فیلم و عکسی را منتشر کند و به جایی هم پاسخ‌گو نباشد. شما چنین چیزی را اصلاً در هیچ کشوری نمی‌بینید. همان کشورهای غربی مدعی آزادی، در زمینه فضای مجازی قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌کنند؛ یعنی به شرطی به یک پیام‌رسان اجازه می‌دهند در فضای کشورشان فعالیت کند که تحت ضوابط و قوانین آنها باشد. اجازه نمی‌دهند یک سکوی خارجی بیاید و بدون پذیرش قوانین آنها فعالیتی داشته باشد. متأسفانه در کشور ما این‌طور است که سکوهای خارجی بدون اینکه دفتر داشته باشند، بدون اینکه نماینده داشته باشند، بدون اینکه ضوابط و قواعد جمهوری اسلامی را بپذیرند، فعالیت می‌کنند و به جایی هم پاسخ‌گو نیستند؛ این خیلی چیز بدی است.

حرف نماینده‌ها این است که فضای مجازی باید سامان‌دهی، قانون‌مند و ضابطه‌مند شود.

اگر ما ضابطه بگذاریم ایلان ماسک در ایران درخواست دفتر می‌دهد

* شما فکر می‌کنید مثلاً کسی مثل ایلان ماسک می‌آید و برای حضور و داشتن دفتر در ایران درخواست مجوز می‌دهد؟

اگر ما شرایط بگذاریم، مجبور است بیاید درخواست بدهد. ما باید برای هر سکوی خارجی شرایط بگذاریم و بگوییم به شرطی به شما اجازه فعالیت در این کشور می‌دهیم که طبق این ضوابط عمل کنید. یعنی ما باید ضابطه بگذاریم؛ او که نمی‌آید همین‌طوری درخواست بدهد. ما باید ضابطه بگذاریم و وقتی ضابطه گذاشتیم، مجبور می‌شود طبق ضوابط ما بیاید کار کند، اگر می‌خواهد اینجا فعالیت داشته باشد.

* شبکه اجتماعی ایکس که مثال زدم بیشتر جنبه خبری دارد. فکر می‌کنید چه محتوایی داخل آن منتشر می‌شود که شما می‌فرمایید بدون قاعده و بی‌ضوابط است؟

هر چیزی که باشد. الان اگر یک خبر خلاف واقع منتشر کنند، یک شایعه‌ای برای ایجاد آشوب در کشور پخش کنند و تحت هیچ ضابطه‌ای نباشد، شخص به هیچ‌جا پاسخ‌گو نیست. به او می‌گویند این خبر خلاف واقع را برای چه پخش کردی؟ می‌گوید دلم خواست! وقتی به هیچ‌جا پاسخ‌گو نباشد. همین حد پخش شایعه و خبر خلاف واقع هم غیرقانونی است. اینها باید ضابطه و قانون داشته باشد؛ نه اینکه بگوییم حالا فلان چیز مثلاً به ظاهر خطری ندارد. نه، چرا خطر ندارد؟ در بعضی کشورها برای پخش اخبار دروغ، جریمه‌های بسیار سنگینی گذاشته‌اند. یعنی طرف یک خبر خلاف واقع پخش می‌کند و بعضاً جریمه‌های صدها میلیونی یا بعضاً میلیارد دلاری برایش در نظر می‌گیرند؛ یعنی فرد را نقره‌داغ می‌کنند که دیگر هوس پخش خبر کذب نداشته باشد.

هم دروغ‌گویی یک رئیس‌جمهور ضرر دارد و هم محتوای خلاف واقع در توییتر

* در مورد همین مطلب خلاف واقع که می‌گویید مثالی بزنم؛ در این کشور مسئولانی رئیس جمهور شدند و در دوربین نگاه می‌کردند و صریح دروغ می‌گفتند. چرا شما برای آنها هیچ برنامه‌ و قانونی ندارید و برنامه و طرح‌هایتان فقط متوجه فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده مردم است؟

به قول شما مسئولینی هشت سال در مقام رئیس جمهور بودند و آمدند در ارتباط با برجام بارها و بارها به مردم دروغ‌های آشکاری گفتند و به کشور خسارت‌های بزرگی وارد کردند. بحث آنها فقط دروغ‌گویی نبود؛ خسارت‌های کلان مادی، صنعتی، علمی، فناوری و امنیتی به کشور وارد کردند و هنوز هم متأسفانه دستگاه قضایی با آنها برخورد نکرده است. چرا اتفاقا ما دنبال این هستیم که با چنین افرادی در دستگاه قضایی برخورد شود. حرف ما اتفاقاً همین است که دستگاه قضایی باید بیاید و برخورد کند.

* وقتی صحبت از دروغ‌گویی مسئولان می‌شود شما اصلا آقای احمدی‌نژاد را نمی‌گویید و آقای روحانی را مخاطب قرار می‌دهید. اما حتی اگر این فرض درست باشد سوال اینجاست که دروغ‌ گفتن مسئولان ضرر بیشتری دارد یا مطلب یک فرد عادی در فضای مجازی؟

هر جفت‌ آن‌ها می‌تواند خسارت‌زا باشد. بستگی به شدت و ضعف آن دارد؛ یکی در سطح محدودتر، یکی در سطح وسیع‌تر. یعنی هر دوتای آنها می‌تواند خسارت‌زا باشد.