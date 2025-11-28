میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت بیت کوین در 6 ماه اخیر+نمودار

ارزش بازار این ارز اکنون ۱۸۱۸ میلیارد دلار است.
کد خبر: ۱۳۴۲۶۷۳
| |
3 بازدید

به گزارش تابناک؛ ارزش بازار این ارز اکنون ۱۸۱۸ میلیارد دلار است.

تغییرات قیمت و ارزش بازار بیت کوین در شش ماه اخیر

قیمت بیت کوین در 6 ماه اخیر+نمودار

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بیت کوین قیمت بیت کوین بازار ارز ارز دیجیتال خبر فوری
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت بیت‌کوین؛ کاهش قیمت ارزهای دیجیتال
بیت‌کوین به کانال ۱۰۰ هزار دلار بازگشت
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز ۱۶ مهر
بیت‌کوین ۹۰ هزار دلار نزدیک شد
آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
باز هم بیت کوین سقوط کرد
بیت کوین رکورد زد
آیا بیت‌کوین در مرحله صعودی پایدار خواهدبود؟
بازار ارزهای دیجیتال زیر حملات فروش
قیمت بیت‌کوین امروز ۱۴ مهر
رکورد صعودی بیت‌کوین تحت تاثیر انتخابات آمریکا
بیت کوین ۳۳ هزار دلار را هم رد کرد
نهنگ‌ها بازار را نجات دادند!
آیا زمان خروج از بازار ارزهای دیجیتال فرا رسیده است؟ / تحلیل جنجالی از آینده بیت کوین!
خبر مهم درباره بیت‌کوین
بیت کوین از سد مقاومت ۵۰ هزار دلار نگذشت
قیمت بیت کوین و ارز‌های دیجیتال؛ امروز اول مهر
بیت کوین دوباره سقوط کرد
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز یکشنبه ۱۵ مهرماه
قیمت هر بیت کوین چند دلار شد؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!
منشأ صدای هواپیماهای جنگی در مرز عراق با ایران
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۰ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005dI1
tabnak.ir/005dI1