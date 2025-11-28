میلی صفحه خبر لوگو بالا
عملیات زمینی ونزوئلا: ترامپ واقعاً شروع کرد!

ترامپ در جریان این تماس تلفنی با اعضای گارد ملی آمریکا همچنین افزود: «این حمله روز چهارشنبه به اعضای گارد ملی آمریکا در واشنگتن به ما یادآوری می‌کند که هیچ اولویت امنیت ملی ما بزرگتر از اطمینان از کنترل کامل بر افرادی که وارد کشورمان می‌شوند و در آنجا می‌مانند، نیست.»
کد خبر: ۱۳۴۲۶۶۸
| |
814 بازدید
عملیات زمینی ونزوئلا: ترامپ واقعاً شروع کرد!

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در مورد مبارزه با قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا صحبت کرد و قول داد که اقدامات لازم را در خشکی آغاز کند، اما جزئیاتی ارائه نداد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ترامپ در جریان تماس تلفنی با اعضای نیروهای مسلح آمریکا در روز شکرگزاری گفت: «در هفته‌های اخیر، شما برای جلوگیری از قاچاقچیان مواد مخدر ونزوئلایی، که تعدادشان زیاد است، تلاش کرده‌اید. البته، دیگر تعداد زیادی از طریق دریا وارد نمی‌شوند، احتمالا متوجه شده‌اید که ما در حال حاضر کارهای زیادی انجام می‌دهیم. ما حدود ۸۵ درصد از قاچاق مواد مخدر که از طریق دریا صورت می‌گرفت را متوقف کردیم.»


وی در ادامه بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت: «ما شروع به متوقف کردن آنها از طریق خشکی نیز خواهیم کرد.»

رئیس جمهور آمریکا در ادامه به حمله اخیر در نزدیکی کاخ سفید نیز اشاره و اعلام کرد که عضو زن گارد ملی آمریکا که در حمله‌ای در واشنگتن زخمی شده بود، درگذشت و افزود: «دو عضو گارد ملی یکی زن و دیگری مرد در تیراندازی روز چهارشنبه هدف قرار گرفتند که متاسفانه سارا بکستروم به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.»

وی همچنین گفت مرد جوان دیگری از اعضا گارد ملی برای زنده ماندن تلاش می‌کند او هم به شدت آسیب دیده است.

رئیس جمهور آمریکا همچنین در ادامه با بیان اینکه اولویت اصلی امنیت ملی ایالات متحده، کنترل کامل مهاجرانی است که وارد این کشور شده‌اند، گفت: «انگیزه مردی که روز چهارشنبه به دو عضو گارد ملی در نزدیکی کاخ سفید حمله کرد، مشخص نیست.»

ترامپ در جریان این تماس تلفنی با اعضای گارد ملی آمریکا همچنین افزود: «این حمله روز چهارشنبه به اعضای گارد ملی آمریکا در واشنگتن به ما یادآوری می‌کند که هیچ اولویت امنیت ملی ما بزرگتر از اطمینان از کنترل کامل بر افرادی که وارد کشورمان می‌شوند و در آنجا می‌مانند، نیست.»

وی گفت که ایالات متحده اکنون امن‌ترین مرز را در تاریخ خود دارد.

ترامپ با اشاره اینکه آمریکا مالیات بر درآمد را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد، خاطرنشان کرد: «این تعرفه‌ها یکی از بزرگترین اتفاقات اقتصادی است که هرگز رخ نداده است. هیچ‌کس تا به حال چیزی شبیه به آن ندیده است. در طول چند سال آینده، فکر می‌کنم ما به طور قابل توجهی این مالیات را کاهش خواهیم داد و شاید به طور کامل کاهش دهیم.»

ترامپ با اشاره به خریدهای نظامی ارتش گفت: «ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری هواپیماهای نظامی سفارش داده است. ما در حال حاضر هواپیماهای بیشتری سفارش داده‌ایم و کارهای بیشتری در دست انجام داریم که تا به حال سابقه نداشته است.»

ترامپ در ادامه این تماس تلفنی در روز شکرگزاری گفت: «من واقعا عاشق نیروی فضایی هستم. همانطور که می‌دانید، من این کار را انجام دادم. ما افراد بسیار خوبی را در این نیرو قرار دادیم، زیرا ما به طور قابل توجهی از چین و روسیه عقب بودیم و اکنون به طور قابل توجهی از این دو کشور جلوتر هستیم. کارهایی که اکنون در فضا انجام می‌دهیم باورنکردنی است و فکر می‌کنم یکی از کارهای واقعا بزرگی خواهد بود که این دولت انجام داده است. ما نیروی فضایی نداشتیم و بنابراین این گروه فوق‌العاده از افراد را ایجاد کردیم.»

رئیس جمهور آمریکا در ادامه خاطرنشان کرد: «ما تعداد زیادی یخ‌شکن هم سفارش می‌دهیم. ما در حال حاضر ۱۱ یخ‌شکن در حال ساخت داریم. ما هیچ یخ‌شکنی نداشتیم، یعنی فقط یکی در کل کشور داریم. روسیه ۴۸ تا دارد و ما یکی داریم و این مسخره است.»

دونالد ترامپ همچنین گفت بسیاری از اتباع افغانستان بدون بررسی‌های لازم وارد ایالات متحده شده‌اند.

او گفت کسانی که برای پناهندگی آمده‌اند، اخراج خواهند شد، اما مشخص نکرد که منظورش شهروندان کدام کشورها هستند.

 

