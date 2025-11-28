اگر می‌خواهید همیشه سالم و تندرست باشید در کنار ورزش روزانه‌ مصرف میوه‌ها و سبزیجات را نباید فراموش کنید. امروز می‌خواهیم درباره خواص و فواید زالزالک و تمرهندی صحبت کنیم.

به گزارش تابناک؛ اگر می‌خواهید همیشه سالم و تندرست باشید در کنار ورزش روزانه مصرف میوه‌ها و سبزیجات را نباید فراموش کنید. امروز می‌خواهیم درباره خواص و فواید زالزالک و تمرهندی صحبت کنیم.

زالزالک:

این میوه خوش‌رنگ پاییزی به خاطر داشتن مواد معدنی و ویتامین‌ها طرف‌داران زیادی دارد. از خواص زالزالک می‌توان به حفظ سلامت بینایی، رفع استرس و اضطراب، اثرات ضدالتهابی و پیشگیری از بیماری‌های کبدی اشاره کرد.

زالزالک جدای از اینکه سرشار از ویتامین‌A است که این ویتامین موجب حفظ سلامت بینایی می‌شود، خون را نیز سم‌زدایی می‌کند و سبب دفع سموم از بدن می‌شود.

زالزالک حاوی آنتی‌اکسیدان‌های قدرتمندی است که به مبارزه با همه سلول‌های سرطانی در بدن می‌پردازد. فراموش نکنید که اگر دچار نفخ یا یبوست هستید، زالزالک بخورید، زیرا این میوه مفید با کمک به حرکات روده شما به گوارش آسان کمک می‌کند.

تمرهندی:

این میوه خوش‌مزه قهوه‌ای‌رنگ که مانند باقلی و نخودسبز یک میوه غلاف‌دار است در انواع ترش، ملس و شیرین در سیستان‌و‌بلوچستان رشد می‌کند.

تمرهندی سرشار از ویتامین‌C، کلسیم، پتاسیم و ویتامین B است. این میوه به خاطر داشتن ویتامین‌C سبب افزایش مقاومت بدن در برابر عفونت‌های میکروبی و قارچی می‌شود.

تمرهندی همچنین به خاطر داشتن ویتامین گروه B به بهبود عملکرد عصبی و رشد عضلات کمک می‌کند. مصرف تمرهندی پس از غذا، به‌ویژه برای کسانی که به مشکلات گوارشی مانند نفخ دچار هستند، مفیداست. این میوه به هضم بهتر غذا و جذب مواد مغذی کمک می‌کند.

باید بدانید که تمرهندی به‌عنوان منبع غنی آهن شناخته می‌شود. این ویژگی به‌ویژه برای جلوگیری از کم‌خونی و علائم مرتبط با آن مانند ضعف، خستگی و سردرد بسیار مفید است.