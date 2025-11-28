این چالش کاهش وزن جان مربی ۳۰ ساله را گرفت + عکس

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ دمیتری نویانزین، مربی و اینفلوئنسر شناختهشده از شهر اورنبورگ، روزانه تا ۱۰ هزار کالری مصرف میکرد و قصد داشت دستکم ۲۵ کیلوگرم وزن اضافه کند تا بعد نشان دهد چگونه میتواند دوباره سریع وزن کم کند. اما قلبش در خواب از کار ایستاد. یک روز پیش از مرگ، جلسات تمرینیاش را لغو کرده و گفته بود حالش خوب نیست و میخواهد به پزشک مراجعه کند.
او روند افزایش وزن خود را در شبکههای اجتماعی ثبت میکرد و رژیم روزانهاش را با دنبالکنندگانش به اشتراک میگذاشت: شیرینی و کیک برای صبحانه، دامپلینگ با مایونز برای ناهار، و یک همبرگر همراه با دو پیتزای کوچک برای شام. در طول روز هم چیپس میخورد.
در ۱۸ نوامبر اعلام کرد وزنش به ۱۰۵ کیلوگرم رسیده و طی یک ماه ۱۳ کیلوگرم اضافه کرده است. او حتی وعده داده بود هر کسی که بیش از ۱۰۰ کیلوگرم وزن دارد و تا پایان سال ۱۰ درصد وزنش را کم کند، ۱۰ هزار روبل جایزه خواهد گرفت.
نویانزین فارغالتحصیل مدرسه المپیک اورنبورگ و دانشگاه ملی تناسب اندام سنپترزبورگ بود و بیش از یک دهه مربی شخصی ورزشکاران نخبه روسیه محسوب میشد. دوستانش او را فردی «مثبت»، «درخشان» و «بینظیر» توصیف کردند.
مرگ او تنها چند ماه پس از درگذشت ایلیا «گولم» یفیمچوک، بدنساز مشهور بلاروسی، رخ داد که در سپتامبر بر اثر ایست قلبی جان باخت.
نویانزین که ازدواج کرده بود، اما فرزندی نداشت، پیشتر بهدلیل نگهداری مواد مخدر هشت ماه زندانی شده بود و پس از آزادی دوباره به حرفه مربیگری بازگشت. دوستانش گفتند قلب او «در خواب ایستاد».
