رهبر انقلاب امشب با مردم سخن خواهند گفت

رهبر معظّم انقلاب اسلامی، ساعت ۲۰:۳۰ امشب پنجشنبه ۶ آذر با مردم ایران درباره مسائل روز کشور، منطقه و جهان سخن خواهند گفت.
رهبر انقلاب امشب با مردم سخن خواهند گفت

به گزارش تابناک، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی، ساعت ۲۰:۳۰ امشب پنجشنبه ۶ آذر با مردم ایران درباره مسائل روز کشور، منطقه و جهان سخن خواهند گفت.

این گفت‌وگو از طریق شبکه اول سیما و رسانه KHAMENEI.IR پخش می‌شود.

